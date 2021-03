Lehrte

Lange hatten die Veranstalter vom Stadtmarketing Lehrte darauf gehofft, ihn auf irgendeine angemessene Weise über die Bühne kriegen zu können – jetzt ist der Abend der Kleinkunst, der am 8. Mai stattfinden sollte, aufgrund der aktuellen Corona-Lage erneut verschoben worden. Neuer Termin ist der 27. November, das Programm bleibt unverändert.

Man habe dazu eine intensive Rücksprache mit den Künstlern gehabt, sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Lehrte. Die bereits im vergangenen Jahr erworbenen Eintrittskarten behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Im Frühjahr 2020 war der Abend der Kleinkunst schon einmal abgeblasen und auf 2021 verlegt worden.

Wer Karten zurückgeben und die Kosten erstattet haben möchte, sollte die Tickets per Post an das Stadtmarketing Lehrte, Sonja Truffel, Rathausplatz 1, 31275 Lehrte senden oder sie in einem Briefumschlag in den Hauptbriefkasten des Rathauses am Haupteingang werfen. Dabei sollte die Bankverbindung vermerkt sein, damit der Eintrittspreis erstattet werden kann.

Von Achim Gückel