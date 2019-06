Die Prüfungen sind längst durch, die Noten stehen: Die Abiturienten des Lehrter Gymnasiums haben sich am Mittwoch selbst gefeiert. Auf dem Schulhof an der Manskestraße ging gehörig die Party ab. Auch die Schüler der unteren Jahrgänge feierten ausgelassen mit und feuerten Lehrer und Schüler bei lustigen Wettbewerben an.