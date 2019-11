An der Manskestraße hat am Montagmittag der Abriss der ersten der zwei Stadtwerke-Villen begonnen – und er wurde kurz darauf gleich wieder gestoppt. Am Donnerstag soll es nun ganz offiziell losgehen mit der Beseitigung der beiden Gebäude, die das Stadtbild Lehrtes an dieser Stelle über Jahrzehnte geprägt haben.