Die Abrissarbeiten haben begonnen: Der Pennymarkt an der Stackmannstraße verschwindet von der Bildfläche. Der Discounter hatte letztmals seine Türen am Sonnabend, 12. September, für Kunden geöffnet. Bis der Abbruch beendet ist, wird es nur wenige Tage dauern.

Der alte Penny-Markt an der Stackmannstraße muss weichen

Der alte Penny-Markt an der Stackmannstraße muss weichen

Kostenlos bis 14:00 Uhr Der alte Penny-Markt an der Stackmannstraße muss weichen