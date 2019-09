Lehrte

Lehrtes Innenstadt verändert einmal mehr ihr Gesicht: Auf dem früheren Stadtwerkegelände an der Manskestraße geben seit ein paar Tagen die Bagger und Maschinen eines Abrissunternehmens den Ton an. In ein paar Wochen sollen sämtliche Gebäude dort verschwunden sein. Von Herbst 2020 an will die Lehrter Wohnungs...