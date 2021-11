Immensen

Der Förderverein der Feuerwehr in Immensen hat von allen Veranstaltern noch am längsten an seinem Weihnachtsmarkt festgehalten. Doch jetzt steht fest: Auch dieses, eigentlich für den 11. Dezember geplante, vorweihnachtliche Fest findet nicht statt. Das hat jetzt der Vereinsvorsitzende Rainer Fricke mitgeteilt. Die Corona-Pandemie mit ihren rasant steigenden Infektionszahlen sowie die strengen Auflagen seien der Auslöser.

In den vergangenen Wochen hatten nacheinander schon die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in Aligse, Ahlten, Hämelerwald und Arpke ihre Veranstaltungen abgesagt. Es folgte der Förderverein der Feuerwehr Steinwedel. Und schließlich zogen sich auch das Lehrter Stadtmarketing mit seinem dreitägigen Markt am dritten Adventswochenende an der Matthäuskirche und die Kirchengemeinde in Sievershausen mit ihrer Veranstaltung an der Martinskirche zurück. Als letzte zogen nun die Immenser die Reißleine.

Vereine sind vorsichtig geworden

„Es hilft nichts, die steigenden Corona-Zahlen zwingen uns dazu“, sagt Fricke. Denn die Beteiligten aus den örtlichen Vereinen, die den Immenser Weihnachtsmarkt stets zu einer bunten Sache machen, seien mittlerweile sehr vorsichtig. Und mit nur wenigen Buden wolle man den mittlerweile 20. Markt nicht feiern, meint Fricke.

Von Achim Gückel