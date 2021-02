Lehrte

In normalen Zeiten wäre es ein Anlass für einen großen Bahnhof gewesen. Viele Gäste, viele Reden, Händeschütteln, Präsente. Doch was ist schon normal während der Corona-Pandemie? Der Rat der Stadt Lehrte hat am Mittwochabend im ungewohnten Rahmen einer Videokonferenz den langjährigen Ersten Stadtrat Uwe Bee offiziell verabschiedet. „Uns Uwe“, wie ihn Ratspräsident Burkhard Hoppe in Anlehnung an Fußball-Idol Uwe Seeler nannte, saß dabei gemütlich zu Hause und nahm die Online-Lobreden mit der ihm so typischen freundlichen Schalkhaftigkeit entgegen. „Ich habe so viel in Lehrte erlebt, ich glaube, darüber könnte ich ein Buch schreiben“, sagte er schmunzelnd und hatte dabei ein Bücherregal im Rücken. Ab März ist Bee im Ruhestand, im April feiert er seinen 60. Geburtstag.

Sozialdemokrat Bee kam 2005 ins Rathaus, wurde 2013 ein zweites Mal für acht Jahre gewählt und hat in seiner Zeit im Rathaus unter anderem die Bereiche Bürgerservice, Soziales, Familie und Bildung geleitet. Auch alle Rechtsangelegenheiten der Stadt gingen über den Schreibtisch des studierten Juristen. Er kam ins Amt, als noch Jutta Voß (SPD) Chefin im Rathaus war, begleitete dann die Amtszeit von Bürgermeister Klaus Sidortschuk (SPD) und ist seit November 2019 zweiter Mann hinter Stadtoberhaupt Frank Prüße (CDU).

Prüße: „Es gibt noch einen richtigen Abschied“

Letzterer dankte Bee während der Videokonferenz ausdrücklich im Namen der gesamten Stadtverwaltung. „Du hast immer alles gegeben und mitunter auch noch mehr“, sagte Prüße und nannte den Onlineabschied „dem Anlass absolut unwürdig“. Daher werde man nach Ende der Pandemie noch einen „ordentlichen und richtigen Abschied“ für Bee nachschieben, versprach der Bürgermeister. Ähnlich äußerte sich SPD-Ratsherr Thomas Diekmann: „Diese Veranstaltung hätte eine bessere Sendezeit verdient“, sagte er lachend und bezeichnete Bee als „ausgleichenden Charakter“, der aus diesem Grund in den politischen Fraktionen besonders beliebt sei.

Hans-Joachim Deneke-Jöhrens, Vorsitzender der CDU-Fraktion, erinnerte daran, dass die Christdemokraten Bee bei der ersten Berufung zum Ersten Stadtrat im Jahr 2005 nicht mitgewählt hätten. Denn der Sozialdemokrat sei damals zu sehr auf politischem „Kuschelkurs“ mit Bürgermeisterin Jutta Voß (SPD) gewesen. Doch bei der Wahl zur zweiten Amtszeit habe man Bee gern mitgewählt. Denn er habe ein „unglaubliches Spektrum an Arbeit“ erledigt, sagte Deneke-Jöhrens. Und Bee habe das stets mit einem Lächeln im Gesicht, empathisch und vertrauensvoll getan, sei sogar manchmal „zu lange zu nett“ gewesen. „Wir werden dich zwischenmenschlich vermissen“, sagte der Christdemokrat direkt an Bee gewandt.

Bee: „Bin tief in die Stadtgesellschaft eingetaucht“

Bee selbst sprach nur wenige Abschiedsworte, betonte aber, dass er gern und oft tief in die Stadtgesellschaft eingetaucht sei. Unvergessen sind seine Reden in Reimform beim Königsfrühstück des Lehrter Schützenfests oder seine Auftritte als famoser Vorleser bei Veranstaltungen der Bibliotheksgesellschaft. Die 16 Jahre in Lehrte bezeichnete Bee als „tolle Zeit“.

Uwe Bee bei einer seiner humorigen Reden im Schützenzelt. Solche Auftritte brachten dem Ersten Stadtrat in Lehrte Kultstatus ein, meint CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens. Quelle: Michael Schütz

Obwohl Bee ab dem 1. März nicht mehr offiziell im Amt ist und damit auch alle rechtlichen Befugnisse verliert, wird er der Stadtverwaltung noch einige Zeit erhalten bleiben. Bee wird nach Angaben von Fabian Nolting, Sprecher der Stadt, unter anderem Rechtsangelegenheit weiter begleiten und auch seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger einarbeiten. Das geschehe über Werkverträge.

Die Nachfolge ist noch nicht geregelt

Eigentlich hätte die Nachfolge auf dem Posten des Ersten Stadtrats schon geregelt sein sollen. Nach einem ersten Bewerbungs- und Auswahlverfahren im Dezember hatten sich aber Ratsmehrheit und Opposition in der Findungskommission nicht auf eine Person einigen können. Mittlerweile ist der Posten erneut ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft bis Mitte März. Der Ersatz für Bee wird frühestens im Mai im Rathaus antreten können.

Von Achim Gückel