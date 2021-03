Lehrte

Streuobstwiesen sind beliebt. Auf ihnen stehen Obstbäume unterschiedlichen Alters und verschiedener Sorten, und sie kommen bei der Bewirtschaftung ohne chemisch-synthetische Pestizide und künstlichen Dünger aus. Vielerorts wurden bereits neue Obstwiesen angelegt, so wie am Hohnhorstweg in Lehrte, und alte Streuobstwiesen wiederentdeckt, saniert und gepflegt. Worauf es dabei ankommt, können Interessierte jetzt in der Weiterbildung zum Obstbaumwart auf Gut Adolphshof lernen.

Die Idee dazu hat die Pomologin Sabine Fortak, die regelmäßig bei den Apfelfesten des Adolphshofs zu Gast ist, um für die Besucher alte Apfelsorten zu bestimmen. „Eine Ausbildung zum Obstbaumwart gibt es bisher unter anderem in Göttingen und Ostfriesland, in der Region Hannover sind wir die ersten und einzigen, die sie anbieten“, erklärt Verena Lüpper, Leiterin der Umweltbildung auf Gut Adolphshof.

Referenten vermitteln „Öschbergschnitt“

Die eineinhalbjährige Weiterbildung hat im Februar begonnen, wegen Corona findet der Unterricht jedoch zunächst online statt. Geplant sind zehn Wochenendmodule, die erste Präsenzveranstaltung soll im Juli stattfinden. Ende ist voraussichtlich im Herbst 2022.

Neben Theorie und Hintergrundwissen wird der Schwerpunkt die Praxis für Pflege und Schnitt von hochstämmigen Obstbäumen sein. Gelehrt wird der sogenannte Oeschbergschnitt, eine Methode zur Erziehung großkroniger Obstbäume, die bereits Ende der Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts von Hans Spreng an der Kantonalen Obst- und Gartenbauschule Öschberg entwickelt wurde.

Alle Plätze sind bereits belegt

In weiteren Modulen werden Themen wie Wechselwirkungen im Ökosystem und Kulturgut Streuobstwiese behandelt sowie die Kunst der Veredlung und Sortenkenntnisse vermittelt. Auch Grundlagen aus den Bereichen Management, Vermarktung von Produkten, Recht und Sicherheit stehen auf dem Stundenplan. Das Wissen vermitteln erfahrene Referenten, darunter Biologen, Pomologen, Baumkletterer, Obstbau- und Baumschulmeister. Auch Apfelexpertin Fortak gehört zum Team.

Das Angebot richtet sich sowohl an ehren- und hauptamtlich Aktive im Naturschutz als auch an Personen, die beruflich mit der Pflege von Obstbäumen befasst sind. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Interesse an der neuen Weiterbildung ist groß. Alle 25 Plätze für den ersten Lehrgang seien schnell belegt gewesen, es sei sogar jemand aus Berlin dabei, berichtet Lüpper. Es gibt zudem eine Warteliste und etliche Bewerber für die nächste Ausbildung ab dem Jahr 2023. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

Unterricht auf der Streuobstwiese

Die Weiterbildung findet vor allem auf den beiden Streuobstwiesen des Adolphshofes statt und schließt mit einer mündlichen und schriftlichen Prüfung ab. Die Teilnahmegebühr beträgt rund 1.800 Euro. Ermäßigungen sind für Schüler, Studenten und Geringverdiener möglich. Es kann Bildungsurlaub beantragt werden. Für den Adolphshof selbst stellt die neue Weiterbildung eine wichtige Ergänzung im Bereich Erwachsenenbildung dar. „Unsere Streuobstwiesen profitieren zudem von der Pflege durch Experten“, erklärt Lüpper.

Weitere Informationengibt es im Internet auf www.baumwart-hannover.de.

Streuobstwiesen des Guts sind mehr als hundert Jahre alt Die beiden Streuobstwiesen auf Gut Adolphshof bei Hämelerwald sind schon mehr als 100 Jahre alt. Auf einer Gesamtfläche von drei Hektar stehen rund 700 Obstbäume. Neben 70 verschiedenen Apfelsorten gibt es auch Kirsch-, Birnen-, Quitten- und Zwetschgenbäume. Über die Wiesen führen mehrer hundert Meter Weg. Die Streuobstwiesen werden auch als Weiden für Jungrinder genutzt. Es gibt ein Wildbienenhotel und Honigbienen, die von einem Imker betreut werden. Pestizide kommen nicht zum Einsatz. Auf der Streuobstwiese finden zu Zeiten ohne Corona-Auflagen regelmäßig Bildungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche statt. Die Grundschule Hämelerwald ist mit ihren Schülern dort sogar viermal im Jahr zu Gast. Darüber hinaus bietet der Adolphshof Schnitt- und Veredelungskurse von Obstbäumen an. Beim alljährlichen Apfelfest im September stellt das Gut seine Streuobstwiesen bei Führungen vor.

Träger der Ausbildung ist der Adolphshof. Der älteste ökologisch bewirtschaftete Hof in der Region Hannover kooperiert dafür mit dem Pomologen-Verein Niedersachsen. Unterstützer ist das Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen. Die Abschubfinanzierung in Höhe von mehreren tausend Euro übernimmt die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung.

