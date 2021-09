Hämelerwald

Die Sozialtherapie im Gut Adolphshof will sich künftig noch stärker der Kultur und Musik, dem Theater und Gesang sowie der Bildung und Kultur widmen. Passieren soll das in einem Neubau, den die Verantwortlichen auf dem Öko-Gut den Namen „Kulturtenne“ gegeben haben. Das Projekt ist bereits ausgereift, es gibt Skizzen und klare Vorstellungen für die Nutzung. Nun soll auch Fördergeld aus einem Topf der Europäischen Union fließen – und zwar über das Projekt ZILE (Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung).

Bis zu 500.000 Euro könnten aus dem Fonds gezahlt werden. Die Lehrter Stadtverwaltung sowie die Kommunalpolitik unterstützen einmütig das Vorhaben des Adolphshofs und haben bereits eine positive Stellungnahme zum Zuschussantrag abgegeben.

Volle Rückendeckung aus dem Ortsrat

„Das Projekt Kulturtenne ist unbedingt zu fördern, es ist für Hämelerwald kulturell wichtig, wir wollen da richtig Schwung reinkriegen“, sagt beispielsweise Ortsbürgermeister Dirk Werner. Der Gutshof sei ein über die Ortsgrenzen hinaus bekannter Veranstaltungsort, der stetig an Interesse gewinne. Der Ortsrat hat dem Vorhaben unlängst volle Rückendeckung gegeben.

Tatsächlich gibt es auf dem Adolphshof schon seit 23 Jahren nahezu in jedem Monat eine oder mehrere Kulturveranstaltungen. Neben dem Hof- und dem Apfelfest sind das unter anderem etwa zehn Konzerte pro Jahr. Auch das Masala-Weltmusik-Festival macht regelmäßig Station auf dem Hof. Viele Auftritte absolvieren die Künstler im Freien oder in einem 2006 errichteten provisorischen Saal aus Containern. Dieser bietet etwa 60 Menschen Platz und ist derzeit der einzige barrierefreie Versammlungsraum auf dem Gutshof.

Veranstaltungssaal in Scheune: Das geht nicht

Ursprünglich war der Containerbau für eine Dauer von fünf Jahren konzipiert. Anschließend sollte ein Saal in einer alten Scheune des Guts geschaffen werden. Doch das funktioniert nicht. Die Auflagen des Denkmal- und des Brandschutzes seien zu hoch, sagt Walter Adami, der nun als Ersatz die Kulturtenne für den Adolphshof plant. Und zudem laufen bald die Genehmigungen für den Betrieb des Containerbaus ab.

In diesen Containern neben dem Gutspark veranstaltet der Adolphshof seit 2006 Konzerte. Jetzt sollen sie verschwinden. Quelle: Achim Gückel

Lesen Sie auch: So ist das Hoffest auf dem Adolphshof

Mehr Platz und eine dauerhafte Bühne für kulturelle Veranstaltungen soll nun bald die Kulturtenne neben dem Gutspark bieten. In einem 150 Quadratmeter großen Saal sollen 100 Menschen Platz finden. Die Pläne sehen zudem ein großzügiges Foyer, eine Teeküche und Sanitärräume vor. In den Jahren 2022 und 2023 wolle man die Kulturtenne errichten, skizziert Adami. Auch um die Aufnahme in die Stiftung Kulturregion Hannover werde man sich nun bemühen, heißt es in der ausführlichen Projektbeschreibung, die auch auf der Internetseite des Adolphshofs zu finden ist.

Lesen Sie auch: Warum die Solidarische Landwirtschaft des Adolphshofs boomt

Im Inneren wäre Platz für etwa 100 Gäste. Quelle: Grafik Adolphshof

Wann Baubeginn für die Kulturtenne sein könnte und wie hoch die Kosten sind, ist noch unklar. Adami und seine Mitstreiter sehen in dem neuen Gebäude jedoch eine Chance für eine neue dauerhafte Kulturstätte, die Menschen aus einem weiten Umkreis anlocken könnte.

Von Achim Gückel