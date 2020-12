Lehrte

Neubauten, Elektromobilität und Fotovoltaik: Die Lehrter Stadtwerke müssen das Stromnetz in Lehrte ertüchtigen. Dafür soll nun eine neue Trafostation in der Lehrter Kernstadt an der Alten Bahnhofstraße aufgestellt werden.

Nach dem Wunsch der Politik sollte diese rund 2,40 Meter breite und knapp 3 Meter lange Trafostation nicht in den Grüngürtel, der sich um die Stadt zieht, sondern in den Bereich der dortigen Parkbuchten gesetzt werden. Im Bereich des Grünzugs verlief früher die alte Bahntrasse durch Lehrte. Heute befindet sich dort neben einem schmalen Grünstreifen auch ein breiter Fahrradweg, den tagtäglich viele Lehrter als Verbindung in die Innenstadt benutzen.

Seit einigen Tagen sind die Bauarbeiten für die Trafostation an der Alten Bahnhofstraße im Gange. Mittels Spühlbohrverfahren, dem grabungslosen Leitungsbau, wird alles für die neue Stromleitung vorbereitet. Die Trafostation soll später mit einem Kran eingesetzt werden.

Politiker fühlen sich überrumpelt

Am Montagabend erfuhren die Politiker von Stadtbaurat Christian Bollwein überraschend, dass der Bereich der Parkbuchten ungünstig für die Station sei, weil darunter andere wichtige Versorgungsleitungen verliefen. Deshalb favorisierten die Stadtwerke nun doch eine Lösung im Grünzug, sagte Bollwein. Dabei müssten möglicherweise auch zwei Bäume weichen.

Wenn die Trafostation an dem bisher geplanten Standort im Parkbereich errichtet werde, müssten die darunter liegenden Leitungen – unter anderem Gas – verlegt werden. Zudem fielen die Bauarbeiten umfangreicher aus und würden damit auch länger dauern und zu weiteren Einschränkungen im Verkehr führen, so Bollwein. Die Stadt müsse bei dieser Variante zudem zusätzliche Kosten von rund 50.000 bis 60.000 Euro einplanen, sagte der Stadtbaurat. Er betonte, dass auch er erst kurzfristig am Montag von der neuen Variante erfahren habe. Eine Entscheidung müsse aber zügig her, da die Arbeiten bereits liefen.

Ausschussmitglieder kritisieren Vorgehen der Stadtwerke

SPD-Politiker Ekkehard Bock-Wegener und andere Mitglieder des Bau- und Verkehrsplanungsausschusses fühlten sich sichtlich überrumpelt und lehnten am Montagabend eine Entscheidung ab. „Ich fühle mich überfordert. So geht das nicht“, sagte Bock-Wegener. Er will das Thema nun „zum Gegenstand der nächsten Aufsichtsratssitzung“ der Stadtwerke machen.

Fraktionsübergreifend kritisierten die Ausschussmitglieder das Vorgehen der Stadtwerke. Ronald Schütz (Grüne) schlug vor, kurzfristig im Verwaltungsausschuss am Mittwoch darüber zu entscheiden. Ein Sachverständiger der Stadtwerke soll dort nun referieren.

Stadtwerke-Geschäftsführer Björn Sommerburg sagte, er könne den Unmut verstehen. „Da sind Fehler passiert, auch ich habe da Fehler gemacht.“ Er räumte am Dienstag ein, die Stadt zu spät in Kenntnis gesetzt zu haben. „Wir hätten sofort intervenieren müssen“, sagte er. Seit einigen Wochen habe festgestanden, dass darunter Leitungen verliefen und der vom Bauausschuss favorisierte Standort deshalb ungeeignet sei.

Sommerburg will beide Varianten für die neue Trafostation nun am Mittwoch im Verwaltungsausschuss präsentieren und hofft auf eine zügige Lösung. Er kündigte zudem den Bau von weiteren Trafostationen für Lehrte an. Allein im nächsten Jahr seien zwei bis drei weitere dieser Stationen nötig, um die Infrastruktur für die neuen Anforderungen wie Elektromobilität oder aber auch Fotovoltaik in Lehrte zu schaffen.

