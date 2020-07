Lehrte

Benötigt der Bahnhofstunnel in Lehrte nach einem hellen Anstrich und neuer Beleuchtung auch ein Notrufsystem? Diese Frage hat unlängst die CDU aufgeworfen und einen entsprechenden Antrag zur Diskussion in den politischen Gremien gestellt. AfD-Fraktionschef Ulrich Gürtler reagiert auf die Frage bereits jetzt, noch vor der ersten öffentlichen Debatte über das Thema, mit Kritik. Er habe vor „geraumer Zeit eben diesen Antrag gestellt“, dieser sei aber abgelehnt worden, „da er von der AfD kam“, schreibt Gürtler in einer Stellungnahme.

Der AfD-Mann bemängelt auch, dass die CDU bei ihrem Wunsch, Kosten und Machbarkeit eines Notrufsystems zu prüfen, „nicht gleich an die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen gedacht“ habe. Das sei nicht umsichtig, denn es bedeute zusätzlichen Aufwand und erfordere weiteres Geld.

„Vier Kameras an strategisch wichtigen Punkten“

Gürtler erinnert an seinen Vorschlag, vier Kameras an „strategisch wichtigen Punkten“ sowie ein Aufzeichnungsgerät mit vier Kanälen und eine 48-Stunden-Überwachung zu installieren, wobei nach zwei Tagen die Aufzeichnungen des ersten Tags wieder gelöscht werden sollten. Mithilfe der Kameras könne jeder Straftäter im Tunnel identifiziert werden. Notrufsäulen innerhalb des Tunnels seien zwar schön, aber bevor die Polizei dort sei, seien die Täter längst verschwunden, meint Gürtler.

Gütlers Vorschlag war einst wegen datenschutzrechtlicher Bedenken nicht weiter verfolgt worden. Auch die Kosten für die Installation der Kameras und deren Betrieb sowie Sorge vor Vandalismus waren Argumente gegen die Idee.

Im aktuellen CDU-Vorschlag geht es um ein auf der ganzen Länge des Tunnels auslösbares Notrufsystem, bei dem erst nach einem Alarm eine Bildaufzeichnung startet. Die Christdemokraten bitten darum, dass die Kosten und die Machbarkeit eines solchen Systems ermittelt werden mögen.

Viele Lehrterinnen fühlen sich im Tunnel unsicher

Die Idee geht auf eine Umfrage der Frauen-Union sowie viele persönliche Stimmen von Lehrtern zurück, die sich in der Unterführung am Bahnhof unsicher fühlen. Die Polizei hingegen hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass der Tunnel kein Schauplatz vermehrter Straftaten sei.

Von Achim Gückel