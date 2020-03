Lehrte

Können eine Videoüberwachung und Strafen gegen die illegale Müllentsorgung an der Wertstoffsammelstelle am Westring helfen? Die Lehrter AfD-Ratsfraktion beantwortet diese Frage mit einem Ja und hat jetzt einen entsprechenden Antrag zur Beratung in den politischen Gremien der Stadt vorgelegt. Sie beruft sich dabei auf ähnliche Vorgehensweisen an Müllsammelstellen in bayrischen Gemeinden. Am Dienstag, 10. März, wird sich der Ausschuss für Umweltschutz und Landschaftspflege in öffentlicher Sitzung mit der Anregung der AfD befassen.

Die Debatte über den Zustand am Westring-Containerplatz ist ein Dauerbrenner in Lehrte. Insbesondere SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann hat sich das Thema zu eigen gemacht, immer wieder wilde Müllentsorgungen fotografiert, Gespräche mit Anwohnern und Verantwortlichen von Stadt und Abfallentsorgung geführt. Unlängst berichtete sogar das NDR-Fernsehen über die Zustände am Westring.

Container quillen regelmäßig über

Dort quillen die Altglas- und Papiercontainer regelmäßig über. Müll wird in Massen auf der Pflasterung abgeladen. Mitunter sind darunter nicht nur Glas, Papier, Pappe oder Altkleider, sondern auch Restmüll und sogar Autoreifen und Gefahrstoffe. Doch trotz vieler Diskussionen über diesen unschönen und mitunter gefährlichen Zustand hat sich die Situation nicht dauerhaft verbessert.

Das will die AfD-Fraktion nun mit strikter Überwachung erreichen. Sie fordert, der Rat möge die Stadtverwaltung beauftragen, in Kooperation mit dem Abfallentsorger Aha eine Videoüberwachung zu installieren und auf Basis des gefilmten Materials Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Bis es soweit ist müsse die Stadt mit eigenen Kräften und in Abstimmung mit dem Polizeikommissariat für eine sporadische Überwachung sorgen – und zwar an Wochentagen wie an Wochenenden. Außerdem gelte es zu prüfen, ob man in Zusammenarbeit mit einer privaten Firma die Sammelstelle überwachen und Müllsünder fotografieren könne.

AfD : Das Stadtbild wird abgewertet

„Die anhaltenden Probleme mit der illegalen Müllentsorgung werten das Lehrter Stadtbild ab“, schreibt AfD-Fraktionschef Ulrich Gürtler in seiner Begründung des Antrags: „Um das Problem zu beheben ist es unerlässlich, dass Täter bestraft werden. Dafür müssen die konsequent ermittelt werden“. Die AfD setzt auch auf die abschreckende Wirkung einer Videoüberwachung und schlägt vor, den Einsatz von Kameraattrappen sowie mobile Videoüberwachungen zu prüfen, die an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen.

Die Abfallentsorgung Aha hatte bisher stets betont, eine Videoüberwachung einer Müllsammelstelle sei teuer, rechtlich fragwürdig und könne zum Ziel von Randale werden. Gürtler meint jedoch, dass andere Gemeinden in Süddeutschland bereits Privatfirmen und Fototechnik zur Überwachung einsetzten – etwa Grafing, Murnau und Ebersberg.

Der Umweltausschuss berät über das Anliegen der AfD in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 10. März, ab 17 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses.

