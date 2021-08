Ahlten

Plakate für die Kommunalwahlen am 12. September und die Bundestagswahl am 26. September hängen seit einigen Wochen zu Hunderten auch an den Straßenrändern im Lehrter Stadtgebiet. Jetzt hat es einen ersten Zwischenfall mit einem Wahlplakat gegeben. Unbekannte haben am Dienstagabend am Rand von Ahlten ein Plakat der Grünen angezündet. Die Partei hat nach Angaben ihrer Sprecherin Andrea Buchholz Anzeige bei der Polizei erstattet.

Nach Angaben der Polizei hing das Plakat an einer Straßenlaterne am Kreisverkehr im Verlauf der Straße Am Rehwinkel unweit des Friedhofs. Kurz nach 22 Uhr alarmierten Augenzeugen die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Kreisel eintrafen, hatten laut Polizei aber bereits Anwohner das Feuer gelöscht. Weiteren Schaden gab es nicht – ein Plakat der CDU, das direkt über jenem der Grünen angebracht war, sei unbeschädigt geblieben.

Von Achim Gückel