Ahlten

„Ahlten Hurra – und jetzt alle Hände in die Höhe!“ Verstärkt von einem Megafon animiert Martin Winter die Jungen und Mädchen des Kindergartens Maschwiesen zu karnevalistischem Einsatz – und sie machen begeistert mit. Besonders groß ist die Freude, als Ortsbürgermeisterin Heike Koehler und ihre Mitstreiter jede Menge Süßigkeiten, aber auch einen Ball und Luftballons über den Zaun werfen. Volker Ahrens hatte so viel davon auf seinen bunt geschmückten Trecker geladen, dass auch noch genug für die anderen drei Kitas und die Grundschule in Ahlten übrig blieb. Und am Nachmittag wurde auch noch der Jugendtreff bedacht.

„Wir wollten den Kindern mal eine Freude machen – sie haben schwere Zeiten hinter sich“, sagt Koehler. Die Idee zu diesem etwas anderen Rosenmontagsumzug sei bei einem Besuch in der Kita Abenteuerwelt zu Weihnachten entstanden. Sie habe dann die Ahltener Vereine angesprochen und viele Spenden bekommen. „Es war so toll, die Kinder waren so glücklich und haben sich immer wieder bedankt“ schildert Koehler ihre Eindrücke von dem Rundgang.

Und die Senioren der Ortschaft haben auch noch etwas von der Aktion: In den Kindergärten wurden Styropor-Eier zum Bemalen und in der Schule Bilderrahmen zur freien Gestaltung verteilt, die später die Wände in Senioreneinrichtungen schmücken sollen. „Wir wollen das als Tradition in den nächsten Jahren fortsetzen“, kündigt Koehler an.

Von Thomas Böger