Ahlten

Beim Thema Sprinti-Rufbus herrscht im Ortsrat Ahlten große Einigkeit: Sowohl die CDU- als auch die SPD-Fraktion begrüßen die Einführung des neuen On-Demand-Angebotes ausdrücklich. Dass dafür wochentags ab 17 Uhr nun die bisherige Buslinie 371 zwischen Ahlten und Sehnde entfällt, führt bei den Lokalpolitikern jedoch zu großem Unmut.

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Ortsrat daher einmütig dafür ausgesprochen, dass das Regelangebot der Buslinie 371 zwischen 17 und 20 Uhr wieder eingeführt wird. Die CDU hatte dafür einen entsprechenden Antrag eingebracht. „Der Sprinti darf keine Nachteile für die Menschen in Ahlten mit sich bringen“, sagte CDU-Fraktionssprecher Michael Wolbers. Die Umstellung auf den sogenannten On-Demand-Verkehr, bei dem der Sprinti-Rufbus in einem dreieinhalbjährigen Modellprojekt der Region seit dem 1. Juni per App bestellt werden kann, sei nicht bedarfsgerecht.

Bönig: „Pilotprojekt darf nicht zu Einschränkungen im regulären Linienverkehr führen“

Jens Jeitner, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Ahlten, kritisierte in diesem Zusammenhang die Region und den Verkehrsverband. „Da wurde offenbar nicht weit genug gedacht“, sagte Jeitner. Das neue Angebot bringe zwar eine bessere Anbindung für die Stadt Sehnde und deren Ortsteile, verschlechtere aber gleichzeitig deutlich das bewährte Angebot des öffentlichen Nahverkehrs für die Ahltener. „Hier besteht gerade auch angesichts der wachsenden Zahl von Pendlern zum S-Bahnhaltepunkt Ahlten dringender Handlungsbedarf“, erläuterte Jeitner.

Die Sozialdemokraten sehen das ebenso. „Das Pilotprojekt darf nicht zu Einschränkungen im regulären Linienverkehr führen“, betonte Timo Bönig, Vorsitzender der SPD-Abteilung Ahlten. Er kritisierte zudem, dass der Sprinti-Rufbus über eine App bestellt werden muss. „Was für die Smartphonegeneration tendenziell weniger ein Problem ist, stellt insbesondere für Ältere eine Hürde dar, auch wenn eine telefonische Anmeldung ebenfalls möglich ist – das wollen wir so nicht hinnehmen“, erklärte Bönig.

Der Rufbus Sprinti lässt sich über eine App und auch telefonisch bestellen. Quelle: J. Bertram

CDU und SPD haben sich an Regionsabgeordnete gewandt

Weil Ahlten zudem nicht wie Sehnde und Springe zu den Modellkommunen des Projektes gehört, lässt sich die App in Ahlten auch nicht im ganzen Ortsgebiet nutzen, sondern lediglich nahe der Hannoverschen Straße, der Straße Zum Großen Freien und dem Ahltener Bahnhof. Auch das bewertete der Ortsrat kritisch. „Es kann nicht sein, dass erst die Ergebnisse einer Testphase abgewartet werden, bevor nachjustiert wird – es muss ganz schnell eine Verbesserung herbeigeführt werden“, betonte Jeitner. Der Ortsrat macht sich in diesem Zusammenhang zudem für sogenannte sMitfahrbänke stark. „Das wäre eine einfache und preiswerte Möglichkeit, um eine spontane Verbindung zwischen Ahlten und Höver zu schaffen“, erklärte Jeitner.

Sowohl CDU als auch SPD haben sich darüber hinaus bereits an ihre jeweiligen Regionsfraktionen gewandt. Die SPD ist zudem an die Spitze der Regionsverwaltung herangetreten. „Es wurde uns mitgeteilt, dass in den angesprochenen Gremien bereits an einer zufriedenstellenden Lösung des Problems gearbeitet wird“, berichtete Bönig. Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler (CDU) kündigte an, dass eine Vertreterin der Region im September im Ortsrat zu dem Thema Rede und Antwort stehen werde.

Von Katja Eggers