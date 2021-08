Ahlten

Im Gewerbegebiet Ahlten Kleifeld Süd in Lehrte bekommen die ansässigen rund 40 Betriebe die Möglichkeit, ihrem Internetanschluss ordentlich Tempo zu verleihen. Die Telekom will dort Glasfaserkabel verlegen. Bis zum 17. November haben die Unternehmen nun Zeit, sich für einen Anschluss zu entscheiden.

„Wir begrüßen das natürlich sehr“, sagt die Ahltener Ortsbürgermeisterin Heike Koehler (CDU). Doch noch gibt es eine Hürde: Mindestens 30 Prozent der im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen müssen sich für einen Geschäftskundenanschluss bei der Telekom entscheiden, damit der Versorger den geplanten Ausbau auch Wirklichkeit werden lässt. Bei einer geringeren Quote lohne sich der Ausbau nicht, heißt es.

Zwei Kilometer Glasfaserkabel

Das Unternehmen möchte rund zwei Kilometer Glasfaserkabel in dem Gewerbegebiet verlegen. Mithilfe eines alternativen Verlegeverfahrens will das Unternehmen die Belastung während der Bauzeit für Anwohner möglichst gering halten.

Lesen Sie auch: Bis Ende 2023 sollen alle Haushalte und Schulen in Lehrte Glasfaser bekommen

„Wir haben jahrelang gefordert, dass Glasfaser ins Gewerbegebiet kommt“, sagt Ortsbürgermeisterin Koehler. Die Corona-Pandemie habe nun umso deutlicher gezeigt, wie notwendig der Ausbau für ein schnelles Internet sei. Die Telekom möchte im Ahltener Kleifeld nun Übertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Parallel will das Unternehmen auch in anderen Gewerbegebieten in Niedersachsen Glasfaserkabel verlegen, etwa in Göttingen und Duderstadt.

Von Leona Passgang