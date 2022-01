Ahlten

Die Nachricht, dass die Volksbank sich weitgehend aus Ahlten zurückziehen will, hat im Ort für großes Entsetzen gesorgt. Das Geldinstitut hatte angekündigt, die Geschäftsstelle an der Straße Zum Großen Freien 40a zum 31. Januar zu schließen und dort dann nur noch einen Bereich zur Selbstbedienung (SB) anzubieten. Die SPD Ahlten denkt nun darüber nach, wie es mit dem Gebäude nach der Schließung weitergehen könnte.

„Dass die Volksbank geht, ist bedauerlich, aber wir schauen auch nach vorn und machen uns Gedanken über die Nachnutzung des Grundstücks und des Gebäudes an einer sehr interessanten Lage in Ahlten“, erläutert Jan Salzmann, Sprecher der SPD im Ortsrat Ahlten. Laut Dietmar Thomas, ebenfalls Mitglied in der SPD-Ortsratsfraktion, gibt es bereits eine Reihe von Ideen und Vorschlägen.

Stadt soll Gespräche mit Eigentümer führen

Unter anderem könne die Verwaltungsnebenstelle in das Volksbank-Gebäude umziehen. „Damit würden wir diese an einen besser erreichbaren, zentralen Ort verlegen und zudem im Gebäude der Grundschule, wo sie derzeit untergebracht ist, Platz gewinnen“, erläutert Thomas.

Die SPD fordert, dass die Stadt Lehrte rasch tätig wird und mit dem Eigentümer des Grundstücks und Gebäudes verhandelt. „Wir hoffen dazu auf einen einstimmigen Beschluss im Ortsrat“, sagt Timo Bönig, Vorsitzender der SPD Ahlten und Mitglied im Ortsrat und im Rat der Stadt Lehrte.

Persönliche Beratung weiterhin vor Ort

Die Volksbank hatte ihre Entscheidung, sich aus der aktiven Präsenz in Lehrtes größtem Ortsteil zurückzuziehen, wirtschaftlich begründet und die Umstellung auf eine SB-Filiale als „Neuausrichtung“ bezeichnet. Ein Großteil der Kunden erledige seine Finanzangelegenheiten mittlerweile online. Der wirtschaftliche Aufwand für den Betrieb der Filiale bleibe aber auch bei geringer Kundenfrequenz hoch, hatte es seitens der Volksbank geheißen.

Die Konten der Ahltener Volksbankkunden werden ab dem 31. Januar in der Hauptgeschäftsstelle ins Lehrte geführt. Die vier Beschäftigten aus Ahlten sollen an anderen Standorten untergebracht werden. Persönliche Beratungsgespräche sind laut der Volksbank nach telefonischer Vereinbarung aber weiterhin noch in der Ortschaft möglich.

Von Katja Eggers