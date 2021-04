Ahlten

Das Kreuz ist das Symbol der Christenheit und der Osterzeit. Am Martinshaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Ahlten ist das während der Osterfeiertage besonders augenfällig geworden. Dort erwartete ein etwa zwei Meter hohes, mit einem Geflecht aus Draht versehenes Kreuz die Besucher.

Das Kreuz bot Platz für viele kleine Zettel, welche die Besucher mit ihren Sorgen und Nöten beschriften und aufrollen sollten. Dieses Angebot nahmen viele Ahltener an. Denn wegen der Corona-Pandemie und der steigenden Zahl von Infizierten hatte der Kirchenvorstand kurz vor dem Osterfest alle Präsenzgottesdienste abgesagt. Als Ersatz gab es zudem eine Andacht in der Tüte und ein Licht zum Mitnehmen, sagt Pastor Henning Runne. „Das spendete Trost am Karfreitag.“

Am Karsonnabend standen indes die vom Kindergottesdienstteam liebevoll gefüllten Tüten für Ostern sowie eine Anleitung und Inspiration für einen Gottesdienst daheim bereit. Die Besucher am Martinshaus konnten ausgeschnittene Papierblüten beschriften und zusammen mit grünen Zweigen ans Kreuz hängen, „als Zeichen für das Leben“, wie Runne sagt. Dass es in Ahlten wie in den meisten anderen Gemeinden keine Gottesdienste geben konnte, bedauert der Pastor. Die alternativen Aktionen hätten jedoch vielen Menschen die Osterbotschaft näher gebracht.

Von Achim Gückel