Die Backhausstraße in Höhe des Barnstorfplatzes erhält einen Zebrastreifen. Das hat nach Angaben von Ahltener Ortsratsvertretern Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße mitgeteilt. Zahlreiche Eltern von Grundschulkindern sowie ältere Anwohnerinnen und Anwohner hatten seit Längerem einen sicheren Fußgängerüberweg an der schwer einsehbaren Stelle gefordert. Ortsratsmitglieder von SPD und Grünen freuen sich nun, dass das Projekt, für das sie sich eingesetzt hatten, umgesetzt werden kann.

Besonders für Schulkinder und Senioren eine gefährliche Stelle

„Besonders für Kinder der Grundschule und für Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnparks Ahlten ist die Verkehrssituation an dieser Stelle sehr gefährlich“, sagt Ortsratsmitglied Timo Bönig (SPD). Auch ein Anwohner mit einer Sehbeeinträchtigung habe ihm geschildert, wie verunsichernd die Verkehrslage sei. „Die Straßen sind schwer einsehbar, und von verschiedenen Seiten kommen Autos“, schildert Bönig und verweist auf jene Stelle, an der die Backhausstraße abknickt und zum Barnstorfplatz zeigt. „Das ist insgesamt eine sehr unübersichtliche Ecke.“

Für die Zukunft sieht der 42-Jährige dort wachsenden Bedarf an einem sicheren Fußgängerüberweg. „Der Bereich Backhausstraße, Am Wassergraben, Wöhlerstraße und Barnstorfplatz ist mit dem Wachsen der Ortschaft deutlich stärker frequentiert als noch vor einigen Jahren“, sagt Böning. Insbesondere aufgrund der Neubaugebiete sei damit zu rechnen, dass immer mehr Kinder am Barnstorfplatz die Straße überqueren müssen.

„Ein Beispiel für bürgerorientierte Kommunalpolitik“

„Schön, dass die Ortsbegehungen, an denen sich viele Ahltenerinnen und Ahltener und Mitglieder aller Parteien im Ortsrat beteiligt hatten, jetzt zum Erfolg geführt haben“, sagt Jan Salzmann, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Ortsrat, erfreut. „Wir haben uns gemeinsam im Ortsrat schon lange für einen Zebrastreifen an dieser Stelle eingesetzt und auch Experten einbezogen“, ergänzt Bönig. „Ein Dank geht auch an die Aktiven der Ahltener Elternschaft, die unter anderem mit zwei Unterschriftensammlungen auf die Verbesserung hingewirkt haben“, sagt Dietmar Thomas (SPD).

Von Gabriele Gerner