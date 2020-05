Ahlten

Das wird die Ahltener freuen: Um Briefe und Einschreiben aufzugeben, Pakete abzuholen und Postwertzeichen zu kaufen, müssen sie auch künftig nicht nach Lehrte fahren. Die Postagentur bleibt dem Dorf erhalten und ist künftig im Kiosk Franz an der Straße Zum Großen Freien 68 beheimatet. Kioskbetreiber Michael Franz und seine Lebensgefährtin Nicole Gerlach haben die Agentur von Sigbert Ewald übernommen, der sich zur Ruhe setzt. Ewald hatte Ahltens Post bisher in seinem Blumenladen Kreative Floristik auf der anderen Straßenseite geführt, am Sonnabend, 23. Mai, öffnet er dort zum letzten Mal.

Bis Franz und Gerlach die neue Poststation in ihrem Kiosk am Montag, 2. Juni eröffnen, bleibt das Geschäft vom 26. bis zum 28. Mai geschlossen. Den Umbau hat das Paar bereits vor einigen Tagen erledigt. Es wurden Regale verschoben, abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut, um Platz für den neuen Tresen der Post zu schaffen. Der gelbe Tisch steht nun dort, wo im Kiosk früher die Kinderzeitschriften und die bunten Tüten mit den Süßigkeiten erhältlich waren.

Anzeige

Neue Betreiber bieten keinen Postbank-Service an

Künftig bieten Franz und Gerlach dort sämtliche Dienstleistungen an, die zu einer Post dazugehören. „Das beinhaltet auch einen weltweiten Versand von Päckchen und Paketen“, betont Gerlach. Dienstleistungen der Postbank übernimmt ihr Kiosk allerdings nicht. Geld abheben oder einzahlen sowie Überweisungen tätigen können Postbankkunden im Kiosk Franz daher nicht.

Weitere HAZ+ Artikel

Die neue Postagentur ist im Kiosk Franz an der Straße Zum Großen Freien 68 untergebracht. Quelle: Katja Eggers

Franz und Gerlach sehen ihre neue Aufgabe als Herausforderung. Die Schulung dafür lief über das Internet. „Dabei ging es vor allem um die Bedienung des Computers“, erklärt Franz. Er hofft zudem auf Synergieeffekte. „Wer einen Brief abgibt, kauft vielleicht auch gleich noch Süßigkeiten oder Getränke“, meint Franz.

Posterfahrung ist vorhanden

Ein wenig Erfahrung mit Postdienstleistungen bringen er und seine Lebensgefährtin bereits mit. In ihrem Kiosk haben sie bis vor anderthalb Jahren schon mal einen Shop des Paketdienstes GLS betrieben. Als nun der Wunsch aufkam, erneut einen Paketshop aufzumachen, bot die Post an, doch gleich die ganze Agentur von Sigbert Ewald zu übernehmen. „Und da haben wir dann Ja gesagt“, sagt Franz.

Seinen gleichnamigen Kiosk betreibt er in Ahlten schon seit 2001, seinerzeit war der Betrieb allerdings noch schräg gegenüber im Haus Nummer 67 beheimatet. Im Jahr 2004 zog der Kiosk ins Haus Nummer 68 um. Seit 2012 gehört das Unternehmen seiner Lebensgefährtin. Mit der Postfiliale wird es im Juni erweitert.

Am Penny-Markt ist jetzt eine DHL-Packstation

Das freut auch Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler. „Die postalische Versorgung der Ahltener bleibt damit gewährleistet“, betont sie und macht zudem auf die neue DHL-Packstation am Penny-Markt an der Hannoverschen Straße 41 aufmerksam. Unter einem Vordach stehen dort 40 Fächer in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Kunden können ihre Pakete rund um die Uhr empfangen.

Am Penny-Markt an der Hannoverschen Straße 41 gibt es neuerdings eine DHL-Packstation. Quelle: Katja Eggers

Die neue Postagentur im Kiosk Franz öffnet montags bis sonnabends von 8 bis 18 Uhr. Der Kioskbetrieb läuft an diesen Tagen von 6 bis 18.30 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers