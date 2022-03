Zweimal schon ist in Lehrte-Ahlten das beliebte Oktoberfest wegen Corona ausgefallen. Jetzt haben die Verantwortlichen auch die für den 9. April vorgesehene „Frühlingswiesn“ abgeblasen. Das Risiko der Ansteckung mit dem Coronavirus sei dabei zu groß. Doch groß feiern will man trotzdem – in einem halben Jahr.