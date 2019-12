Ahlten

Während im Containerterminal Megahub westlich von Lehrte der Probebetrieb begonnen hat, geht der Kampf der Ahltener Initiative Megaleise weiter. Sie fordert mehr Schutz vor der Geräuschentwicklung der riesigen Anlage der Bahn und strebt dafür weiterhin einen Prozess am Oberverwaltungsgericht in Lüneburg an. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Das hat jetzt die Sprecherin von Megaleise, Silke Vatterott, mitgeteilt.

„Während beim Megahub unübersehbar einiges passiert ist, ist es in der Öffentlichkeit etwas ruhiger um Megaleise geworden“, schreibt Vatterott in einer Mitteilung. Doch dieser Schein trüge. Mittlerweile habe das Eisenbahnbundesamt (EBA) eine erneute Empfehlung des Gerichts, ein Mediationsverfahren mit Megaleise anzustreben, abgelehnt. Daher arbeite man nun mit den Anwälten der Initiative mit Hochdruck an den Schriftsätzen und Argumenten, die eine erfolgreiche Klage untermauern sollen, betont Vaterott. Das EBA ist der Entscheidungsträger für die Planungen des Megahub, gegen die sich die Klage der Ahltener richtet.

Mehr Lärmschutz für die Region

Auch überregional bleibe Megaleise aktiv, heißt es in dem Schreiben weiter. Man treffe sich regelmäßig mit Vertretern anderer Bürgerinitiativen, um sich im Rahmen der Bürgerbeteiligung für aktiven Lärmschutz in der Region einzusetzen.

Seit März 2018 ist die Initiative Megaleise ein Verein. 15 Ahltener hoben ihn seinerzeit aus der Taufe, nach mehreren Informationsveranstaltungen schnellte die Mitgliederzahl massiv in die Höhe. Allein nach einem Infoabend im Landhotel Behre im April 2018 meldeten sich 20 Bürger an. Um das Ziel einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht zu erreichen, bat Megaleise damals um Spenden. 15.000 Euro wurden für die Klage in erster Instanz benötigt. Bei einer Revision würden rund 30.000 Euro fällig.

Die Spenden sprudelten, sogar der Ahltener Ortsrat stellte Megaleise 750 Euro zur Verfügung. Schon nach wenigen Wochen hatte der Verein genug Geld beisammen, um die Klage einzureichen.

Megahub : Lärmschutz fällt zu gering aus

Megaleise meint, dass in der Planfeststellung für den Megahub der Lärmschutz deutlich zu gering ausgefallen ist. Ein Sprecher der Initiative bezeichnete das Containerterminal bei einer Einwohnerversammlung, zu der rund 100 Menschen kamen, als „Monster“, das den Ahltenern und vielen Bürgern der westlichen Lehrter Kernstadt erhebliche Nachteile bringe. Er werde an nahezu 365 Tagen im Jahr Lärm produzieren, der die Gesundheit beeinträchtige und zu Stress und Schlafstörungen führe. Auch von einem Wertverlust für Grundstücke und Immobilien war die Rede. Daher müsse der verbesserte Lärmschutz, den die Behörden nicht verfügten, auf gerichtlichem Wege erreicht werden.

