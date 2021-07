Ahlten

Manchmal geht die Natur andere Wege: Mitunter sterben Kinder bereits vor, während oder bald nach der Geburt. Für diese sogenannten Sternenkinder will die Stadt nun eine besondere Begräbnisstätte schaffen. Fehl- oder Ungeborene mit einem Gewicht unter 500 Gramm sollen künftig auf dem Ahltener Friedhof ihre letzte Ruhe finden. Dafür wird es anonyme Grabstätten im Sternenkinderfeld geben. Es wäre die erste Begräbnisstätte dieser Art im Lehrter Stadtgebiet.

In der im Februar 2020 beschlossenen Neufassung der Friedhofssatzung der Stadt Lehrte ist diese neue Grabart bereits festgehalten. Der Ortsrat Ahlten hat die Verwaltung jetzt gebeten, in diesem Zusammenhang ein Sternenkinderfeld auf dem Friedhof in Ahlten vorzusehen. „Wenn ein Baby stirbt, noch bevor es das Licht der Welt erblicken durfte, ist das für die Eltern ein Schicksalsschlag, den sie nur schwer verkraften können“, heißt es in dem dazugehörigen Antrag der CDU-Fraktion. Die Grabstelle für Sternenkinder könne den Eltern einerseits Mut und Kraft geben und andererseits eine Beisetzung in einer gewissen Anonymität ermöglichen.

Namen der Kinder könnten auf einer Tafel auftauchen

Die Mitglieder des Ortsrates sprachen sich in ihrer Sitzung einmütig für den Vorschlag aus. Auch Ahltens Pastor Henning Runne begrüßt ein Sternenkinderfeld ausdrücklich. „Das wäre eine wichtige Anlaufstelle für Eltern, um ihre Trauer zu verarbeiten“, sagte Runne. Auf dem Friedhof in Ahlten seien Sternenkinder auf Wunsch der Eltern bisher in herkömmlichen Urnengräbern beigesetzt worden. Dass die neue Friedhofssatzung für Sternenkinder eine anonyme Bestattung vorsieht, kann Ahltens Pastor allerdings nicht ganz nachvollziehen. „Da würde der persönliche Bezug fehlen“, meint Runne.

Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler kann sich vorstellen, dass für die Sternenkinder eine blaue Tafel aufgestellt wird, die den Himmel symbolisiert. „Für jedes dort bestattete Kind könnte darauf sein Name und ein Stern auftauchen“, sagt Koehler. Wie das Begräbnisfeld konkret aussehen soll, ist bisher aber noch völlig offen. Das Anliegen geht im nächsten Schritt an die Verwaltung.

Die Fläche für das Sternenkinderfeld haben die Lokalpolitiker aber bereits ausgemacht: Infrage kommt dafür die derzeit ungenutzte Grünfläche, die sich auf dem Ahltener Friedhof unmittelbar an das Rondell am Hauptweg anschließt und an die Urnengräber angrenzt.

Von Katja Eggers