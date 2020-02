Ahlten/Lehrte

Die Ahltener Musikanten stehen vor einem ganz besonderen Jahreskonzert. Erstmals wird das Ensemble seinen großen Auftritt nicht in der Aula der Ahltener Grundschule präsentieren, sondern im Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte. Außerdem gilt es, die Tatsache zu feiern, dass Martin Hartmann nun schon seit 30 Jahren mit dem Taktstock an der Spitze des Ensembles steht. Das ist Grund genug für ihn, ein Programm mit einer Bandbreite aufzustellen, das seinen „musikalischen Einfluss auf die Ahltener Musikanten und die Leistungsfähigkeit des Orchesters vollkommen darstellen wird“, wie es in einer Ankündigung heißt. Zu hören ist das Jahreskonzert am Sonnabend, 21. März, ab 19.30 Uhr im Forum. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Probenwochenende in Rotenburg an der Wümme

An ihrem Programm für das Jahreskonzert haben die Ahltener Musikanten unlängst in einem Probenwochenende in Rotenburg an der Wümme gefeilt. Zu den Stücken, die sie im Forum spielen werden, gehören der Drina-Marsch und der Donauwalzer, aber auch ein Medley mit Stücken von Queen. Ein Höhepunkt wird außerdem der Auftritt von Sängerin Vicky Binner sein, die mit dem Orchester unter anderem „Gabrielas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ darbieten wird.

Den Umzug ins Kurt-Hirschfeld-Forum müssen die Ahltener Musikanten übrigens nicht unternehmen, weil sie ihrem Heimatort untreu werden, sondern wegen terminlicher Probleme. Die Herausforderung, in einer neuen Umgebung zu spielen, nehme man aber „mit Freude und Spannung an“, heißt es.

Eintrittskarten zum Preis von 12.50 Euro gibt es im Geschäft Blütenzauber und der Volksbank an der Straße Zum Großen Freien in Ahlten, bei der Buchhandlung Böhnert an der Zuckerpassage in Lehrte sowie beim Vorsitzenden der Ahltener Musikanten, Dirk Lauenstein.

Von Achim Gückel