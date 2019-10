Ahlten

Als Unfallschwerpunkt ist diese Stelle im Lehrter Straßennetz schon seit Jahren bekannt. Und schon vor mehr als vier Jahren gab es Ankündigungen, die Einmündung der Straße Am Rehwinkel ( Kreisstraße 122) auf die Landesstraße 385 bei Ahlten werde bald entschärft. Doch geschehen ist das nicht. Und darüber ist der Ortsrat in Ahlten zunehmend verärgert. In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium daher erneut gefordert, die Situation an dem Verkehrsknoten am östlichen Rand des Dorfs zu entschärfen.

„Irgendwas muss da endlich mal passieren“, sagt Ortsbürgermeisterin Heike Koehler. Eine Ampel oder ein Kreisel müsse her. Die Stadtverwaltung solle erneut prüfen, was machbar sei und wie weit die Planungen möglicherweise gediehen seien.

Schwerer Unfall mit Streifenwagen und Skoda

Anlass dafür ist ein schwerer Unfall, der sich am 25. September auf der Landesstraße 385 abgespielt hatte. Dabei waren ein Polizeiauto, das auf dem Weg zu einem Einsatz auf der Autobahn 7 war, sowie ein Skoda zusammengestoßen. Der Polizeiwagen hatte Vorfahrt, der Skoda kam aus der Straße Am Rehwinkel und wollte abbiegen. Die 52-jährige Fahrerin des Skoda erlitt bei der Karambolage schwere Verletzungen ebenso wie eine 43-jährige Polizeibeamtin in dem Streifenwagen.

Unfälle gibt es an dem Verkehrsknoten immer wieder. Allein im Jahr 2014 zählte die Polizei acht Stück. Daraufhin wurde im Jahr 2015 angekündigt, dass man den Einmündungsbereich der Kreisstraße entschärfen wolle – mit einer Ampel oder einem Kreisel. Die Hoffnungen auf eine schnelle Umsetzung des Vorhabens waren aber schon damals gedämpft, zumal das Land Niedersachsen den Großteil der Kosten tragen müsste. Ahltens damaliger Ortsbürgermeister Jürgen Kelich hatte seinerzeit betont, dass es allerhöchste Zeit sei, den Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Auch damals war bereits von einem „jahrelangen Drängen“ der Dorfpolitiker die Rede gewesen.

Verkehrsentwicklungsplan: Die Gefahr ist längst erkannt

Auch in den Verkehrszählungen und Untersuchungen zum neuen Verkehrsentwicklungsplan für Lehrte, die Anfang 2019 diskutiert wurden, spielte der Unfallschwerpunkt bei Ahlten eine Rolle. Dort war ebenfalls von einem Umbau des Knotenpunkts oder einer Ampel die Rede.

Lesen Sie dazu auch:

Schon vor vier Jahren wurde über das Thema diskutiert.

Von Achim Gückel