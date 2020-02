Ahlten/Hannover-Misburg

In Ahlten klirren an manchen Tagen die Gläser in den Regalen. Darüber klagen zumindest einige Anwohner. Der Grund sind Erschütterungen, die durch sogenannte Lockerungssprengungen der Firma Heidelberg Cement ausgelöst werden. Das Zementwerk mit Sitz in Hannover-Misburg führt die Sprengungen in seinem Steinbruch durch, um dort Gesteinsschichten zu lockern und so den für die Zementproduktion benötigten Kalkmergel abzubauen.

Auf Einladung von Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler hatten Werksleiter Christoph Hommertgen und ein Sprengmeister in der jüngsten Sitzung des Ortsrates erläutert, was es mit den Sprengungen auf sich hat.

Sprengungen ein- bis zweimal in der Woche

Mit den Lockerungssprengungen müssen die Ahltener schon eine ganze Weile leben. Sie haben vor zwei Jahren im Steinbruch Süd begonnen und werden etwa ein- bis zweimal die Woche durchgeführt, und zwar stets zwischen 11 und 12.30 Uhr. Laut Hommertgen können Erschütterungen im Umfeld von etwa ein bis zwei Kilometern und damit auch am westlichen Rand von Ahlten durchaus gering spürbar sein. Die Fachfirma, welche die Sprengungen vornimmt, halte sich jedoch an vorgegebene Grenzwerte, Vibrationen würden regelmäßig gemessen.

„Beladener Lkw verursacht mehr Schwingungen “

„Wenn Gläser sehr eng nebeneinander im Schrank stehen, können sie schon durch kleinste Vibrationen auch mal klirren – dieses Phänomen streiten wir gar nicht ab, aber man könnte die Gläser dann ja auch einfach ein paar Millimeter mehr auseinander stellen“, erklärte Hommertgen auf Nachfrage dieser Zeitung. Ein schwer beladener Lastwagen, der am Haus vorbeifahre, verursache aber deutlich stärkere Schwingungen, meint der Werksleiter.

Hommertgen betont, dass die Erschütterungen in der Vergangenheit sogar noch stärker gewesen seien. Hydraulikbagger hätten acht bis zehn Stunden täglich hartes Gestein zerschlagen. „Insofern haben wir durch die Lockerungssprengungen sogar eigentlich eine Minderung“, betont Hommertgen.

Sprengstoff lagert nicht bei Heidelberg Cement

Er räumte ein, dass man die Sprengungen – je nachdem aus welcher Richtung der Wind weht – mitunter in Ahlten hören könne. „Aber das ist kein Lärm, und wir überschreiten damit auch keine Grenzwerte“, sagt Hommertgen. Die Sprengungen werden laut dem Werksleiter im untersten Bereich der Grube in einer Tiefe von 30 Metern durchgeführt, der Schall wird dadurch größtenteils schon in der Grube aufgefangen.

Das gewonnene Material wird von Lastwagen direkt zum Zementwerk gefahren. Den erforderlichen Sprengstoff bringt die Fachfirma mit, er wird nicht in der Grube und auch nicht im Zementwerk gelagert.

Firma berichtet im April über Emissionswerte

Die Risse, über die einige Ahltener an ihren Häuserwänden klagen, sind laut dem Werksleiter vermutlich Setzrisse und nicht auf die Lockerungssprengungen zurückzuführen. „Das weisen wir durch den Einhalt der Erschütterungswerte nach“, erläutert Hommertgen. Hausbesitzer, die meinen, dass die Risse an ihren Häusern von den Sprengungen herrühren, müssten dies durch ein entsprechendes Gutachten belegen.

Auf Bitten des Ortsrates und einiger Anwohner sollen Vertreter von Heidelberg Cement in der Ortsratssitzung am 23. April über die Emissionssituation und vor allem die Quecksilberwerte des Zementwerkes berichten.

