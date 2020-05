Ahlten

Die Ahltener müssen in diesem Jahr auf ihr beliebtes Maifest verzichten. Der Verein Lebendiges Ahlten, der die Feier federführend organisiert, hatte die Veranstaltung am alten Dorfteich wegen der Corona-Pandemie bereits im März abgesagt. In Zeiten der Einschränkungen und Ungewissheit haben Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler und Antje Jöhrens vom Kirchenvorstand der Martinsgemeinde jetzt jedoch ein sichtbares Zeichen der Hoffnung auf bessere Zeiten gesetzt.

Gemeinsam stellten sie am Donnerstagnachmittag auf dem Platz am alten Dorfteich, auf dem sonst das Maifest steigt, statt des Maibaums eine Linde auf. Landwirt Berthold Jöhrens hatte die Linde frisch im Wald geschlagen. Wer möchte, kann Botschaften und Sprüche in die Äste hängen – und sich dort auch welche abpflücken. „Das ist vor allem für Kinder schön“, sagt Koehler. Aber auch die Erwachsenen könnten ihre guten Wünsche für die Familie, für Freunde und für das Dorf formulieren und an den Baum hängen.

Apothekerin Susanne Rüggeberg hängt ihre Wünsche in den Baum. Quelle: privat

Willkommenstafel soll positive Botschaft aussenden

Der Vorschlag, dass die am Maifest beteiligten Vereine und Organisationen nach der Absage gemeinsam ein sichtbares Zeichen setzen, war von Ahltens Pastor Henning Runne gekommen. Der Verein Lebendiges Ahlten hatte daraufhin alle Beteiligten angeschrieben und um Zustimmung für die Aktionen gebeten.

Die erste Botschaft hängt bereits, es sollen noch viele weitere folgen. Quelle: privat

Der Hoffnungsbaum ist aber nicht die einzige Aktion, mit der in der Corona-Krise ein Zeichen gesetzt werden soll. Die große Willkommenstafel am Ortseingang wird in Kürze mit einem Regenbogen versehen. Das Schild, auf dem sonst Ahltens Feste und Kulturevents angekündigt werden, sieht derzeit wegen der vielen ausfallenden Veranstaltungen recht traurig aus. „Weil wir auch nicht wissen, wie lange die Corona-Beschränkungen dauern werden, möchten wir dort eine positive Botschaft hinterlassen und haben dafür das Symbol des Regenbogens gewählt“, sagt Christine Ahrens, Vorsitzende des Vereins Lebendiges Ahlten.

Regenbogenbilder zieren Fenster in Kitas und Schulen

Das Regenbogenmotiv taucht darüber hinaus auf Buttons und Aufklebern auf, die im Ort verteilt werden und unter anderem in Geschäften ausliegen sollen. Die Buttons ziert zudem der Schriftzug „ Ahlten hält zusammen“ – die Ahltener können sich die Buttons an die Jacke stecken oder auf ihre Autos kleben und damit Solidarität und Gemeinschaft demonstrieren. Das Maifestkommitee hat zugesagt, die Kosten für Buttons, Aufkleber und den Regenbogen für die Begrüßungstafel vom Erlös der vorherigen Maifeste zu bezahlen.

„Der Regenbogen hat im Dorf gerade für die Kinder einen hohen Wiedererkennungswert“, betont Koehler. Denn in den Fenstern von Kitas, Schulen und privaten Häusern hängen derzeit etliche selbst gemalte Regenbogenbilder von Ahltens Jungen und Mädchen. Oftmals sind darunter Botschaften wie „Bleib gesund“ und „Wir bleiben zu Hause“ sowie Aufrufe zum Durchhalten zu lesen.

Koehler : „In der Krise hält die Dorfgemeinschaft zusammen“

Koehler und Ahrens freuen sich, dass die Dorfgemeinschaft gerade auch in der Krise zusammenhält. Dies zeige sich auch an vielen praktischen Hilfsangeboten wie etwa der Einkaufshilfe. Es seien auch etliche Schutzmasken genäht worden. Koehler hat zudem OP-Kittel und auch anonyme Geldspenden für Ahltens Sozialfonds erhalten. Mit diesem Fonds kann denjenigen geholfen werden, die wegen Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

Von Katja Eggers