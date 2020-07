Lehrte-Ahlten setzt in der Corona-Zeit seine sogenannten Hoffnungsaktionen fort. Nach dem Hoffnungsbaum am alten Dorfteich, dem Regenbogenmotiv über dem Begrüßungsschild am Ortseingang und Aufklebern sowie Ansteckern hatten nun Ahltens Senioren Post in ihrem Briefkasten.