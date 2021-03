Ahlten

An der Hannoverschen Straße 16 in Ahlten wird derzeit fleißig gewerkelt. Handwerker haben dort ein Gerüst aufgebaut, hinter Baken stehen Container und ein riesiger Kran. Auf dem Areal soll ein Stück Dorfgeschichte bewahrt werden und gleichzeitig Neues entstehen: Installateur- und Heizungsbaumeister Christian Däwes lässt auf seinem Grundstück eine alte Schmiede zur „Bäderschmiede“ umbauen. Auf 300 Quadratmetern sollen künftig moderne Musterbäder ausgestellt und obendrein mehr Arbeitsplätze geschaffen werden.

„Durch den Umbau möchte ich alt und neu verbinden und den Ursprung des Gebäudes als Schmiede weiterhin erhalten“, erklärt der 36-Jährige. Däwes hat das Grundstück 2009 gekauft, weil er mehr Ausstellungs-, Büro- und Lagerfläche benötigte. Mit seiner Firma ist er dafür von Bilm nach Ahlten gezogen. Beim Verein Lebendiges Ahlten informierten sich Däwes und seine Frau Michaela über die Historie der Schmiede, die dort ansässig war.

Die Schmiede um 1920. Quelle: Archiv Ilse Prüße

Däwes’ Wurzeln liegen in Ahlten

Wann diese dort errichtet wurde, ist jedoch nicht bekannt. Von Historiker Hans-Henning Brandes erfuhr Däwes jedoch, dass das Grundstück 1884 Schmiedemeister Schmull gehört hat und 1890 an Otto Claus verkauft wurde. Später waren erst Heinrich Claus sen. und dann dessen Sohn die Eigentümer. Laut Brandes war die Schmiede bis in die Vierzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts in Betrieb und wurde später stillgelegt. „Wann genau, lässt sich nicht sagen“, erklärt Brandes.

Däwes hat über den Verein jedoch auch noch etwas ganz anderes erfahren. Und zwar, dass seine Wurzeln eigentlich in Ahlten liegen und seine Familie mittlerweile in der fünften oder sechsten Generation im Handwerk tätig ist. „Ich dachte bisher immer, dass es die vierte Generation ist“, sagt Däwes.

Schmiedehandwerk hat in Familie lange Tradition

Mit dem Umzug von Bilm nach Ahlten ist der Handwerksmeister somit quasi zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Kurios ist zudem, dass ausgerechnet das Schmiedehandwerk auch in Däwes’ Familie eine lange Tradition hat. Schon Jürgen Heinrich Däwes (1771-1827) und sein Sohn Heinrich Christoph Ludwig Däwes (1797-1877) waren Schmiede in Ahlten.

Christian Däwes’ Großvater Albert gründete seinen Betrieb jedoch 1912 in Bilm. Im Jahr 1961 übernahm dessen Sohn den Betrieb. Als die Ansprüche der Menschen wuchsen und sich immer mehr Badezimmer mit Zentralheizungen wünschten, qualifizierte sich Ernst Däwes in diesem Bereich weiter. Wo die Schmiede seiner Vorfahren in Ahlten beheimatet war, weiß Christian Däwes allerdings nicht.

In der Schmiede wurden Schmiedearbeiten aller Art durchgeführt. Quelle: Archiv Ilse Prüße

Eröffnung für Anfang 2022 geplant

Von der alten Schmiede auf seinem Grundstück steht indes noch die alte Sandsteinfassade von 1909. Das Gebäude dahinter hat Däwes abreißen lassen. „Ich wollte von dem Haus eigentlich gern noch mehr stehen lassen, aber das war aus Gründen der Statik nicht möglich“, sagt er. Seit Anfang des Jahres ist dort nun eine Baustelle. Den Umbau lässt sich Däwes einiges kosten. „Das wird wohl siebenstellig werden“, sagt er. Die Eröffnung ist für Anfang nächsten Jahres geplant. In dem Backsteingebäude nebenan hat Däwes seinen Firmensitz mit Büroräumen. Auf dem Gelände stand früher ein Fachwerkhaus.

Beim Verein Lebendiges Ahlten begrüßt man die Umbauarbeiten und den Erhalt der alten Fassade sehr. „Es ist schön, dass uns so ein Stück Heimatgeschichte erhalten bleibt“, betont die Vorsitzende Christine Ahrens. Der Verein hat zudem angeboten, vor der künftigen Bäderschmiede mit einer Tafel über die Historie der einstigen Schmiede zu informieren.

Von Katja Eggers