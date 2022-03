Lehrte

Der seit zwei Wochen andauernde Krieg in der Ukraine ist ein Schock, täglich gibt es neue schlimme Nachrichten, Flüchtlinge kommen nach Deutschland und die Hilfsbereitschaft ist groß. Jetzt ruft die Lehrter SPD für Sonnabend, 12. März, zu einer Mahnwache unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine – sofortiger Stopp des Kriegs“ auf. „Alle Lehrterinnen und Lehrter, alle demokratischen Organisationen werden hiermit aufgerufen, sich im Rahmen einer öffentlichen Versammlung an einer Mahnwache gegen Putins verbrecherischen Krieg in der Ukraine zu beteilige“, heißt es in einer Mittelung der Sozialdemokraten. Die Mahnwache findet auf dem Platz vor dem City-Center an der Burgdorfer Straße statt und beginnt um 17 Uhr.

Lesen Sie auch: Wie der Rat der Stadt Lehrte vor dem Rathaus ein Zeichen gegen den Krieg setzt

Als Zeichen der Unterstützung sollen die Besucherinnen und Besucher nach Möglichkeit Fahnen, Plakate oder Sticker in den Nationalfarben der Ukraine, also in Blau und Gelb, sowie Europafahnen mitbringen. Man wolle durch das Zusammenkommen und eine Schweigeminute Solidarität mit der Ukraine ausdrücken, sagt Lehrtes SPD-Vorsitzender Bodo Wiechmann. Längere Reden seien bei der Mahnwache nicht vorgesehen.

Von Achim Gückel