Aligse

Das umstrittene Logistikzentrum von Aldi Nord bei Aligse könnte Ende 2023 fertiggestellt sein. Diese Einschätzung hat das Unternehmen jetzt geäußert. Um das zu schaffen, sei aber ein „optimaler Baufortschritt“ notwendig. Aldi kalkuliert für das Großprojekt mit Kosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich und kündigt einige Vorhaben als Entgegenkommen an die Menschen in Aligse an, unter anderem eine Online-Dialogstelle.

Eine Einschätzung, ob das Projekt durch Klagen von Gegnern verzögert oder gar aufgehalten werden könnte, gibt Aldi indes nicht ab. Es lägen noch keine Klagen vor, und man hoffe darauf, „dass die fachlich fundierte und durch viele Gutachter begleitete Planung auch sofort umsetzbar sein wird“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Aldi.

Aldi richtet den Blick jetzt nach vorn

Der Rat der Stadt Lehrte hatte am 21. Juli in einer Kampfabstimmung den Weg für das seit mehreren Jahren umstrittene Logistikzentrum freigemacht. Dessen Gegner hatten bereits im Vorfeld geäußert, dass man die Entscheidung, den vorherigen Beratungsprozess sowie den Umgang mit den Einwendungen gegen das Logistikzentrum juristisch prüfen lassen wolle.

Unterdessen geht der Blick bei Aldi nach vorn. Man rechne mit einer reinen Bauzeit von 18 Monaten, heißt es. Noch befinde man sich aber in einer Phase des Vorlaufs, in der es um Ausschreibungen und Vertragsverhandlungen gehe. Nach einer Fertigstellung Ende 2023 werde es möglicherweise noch die Beseitigung von Mängeln geben. Erst danach, also frühestens 2024, könnte das Verteilzentrum offiziell seinen Betrieb aufnehmen.

Unternehmen macht Aligsern Versprechungen

Aldi gibt den Aligsern zudem eine Reihe von Zusagen. „Wir haben immer betont, dass wir uns um eine gute Nachbarschaft bemühen und uns so verträglich wie möglich in das neue Umfeld südlich von Aligse einbringen wollen“, wird Mirco Wiesemann, Geschäftsführer von Aldi Lehrte, in einer schriftlichen Mitteilung des Unternehmens zitiert. Man sichere zu, im Nordosten des Neubaus auf Ladetore für Lastwagen zu verzichten. Das halte den Geräuschpegel niedrig.

Auf diesem Gelände bei Aligse will Aldi Nord sein Logistikzentrum bauen. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Sobald die von der Westtangente auf das Baufeld führende Erschließungsstraße fertig sei, werde man im nördlichen Abschnitt des Geländes mit den Erdarbeiten beginnen und etwa 500 Bäume sowie rund 3000 Büsche pflanzen. „Dadurch wird die Abschirmung in Richtung Aligse frühestmöglich gewährleistet“, schreibt Aldi.

Eine Dialogstelle für Bürgerinnen und Bürger

Noch vor Beginn der Bauphase werde man zudem eine Dialogstelle für Bürger einrichten. Diese werde online zu finden sein und als Sammelbecken für alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger dienen. „Wir kümmern uns dann kurzfristig um die Anfragen und treten in Kontakt“, verspricht Aldi. Auch persönliche Treffen, wenn diese nötig erscheinen, werde man anbieten. Außerdem werde man die Anwohner während der Bauphase „kontinuierlich informieren“ und Lärm sowie andere Störungen „durch eine gute Organisation so weit es geht reduzieren oder vermeiden“.

Schon kurz nach dem von SPD, Grünen, Linken und FDP getragenen Ratsentscheid hatte sich Aldi Nord bei den Lehrter Politikern bedankt. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist der Bebauungsplan für das Logistikzentrum noch nicht rechtskräftig. Das sei erst nach Ablauf von Fristen sowie offiziellen Bekanntmachungen der Fall.

Von Achim Gückel