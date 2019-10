Aligse

Der Ortsrat Aligse-Kolshorn-Röddensen hat in seiner Sitzung am Freitagabend eine Kehrtwende in Sachen Aldi-Ansiedlung gemacht: Nach Angaben von Ortsbürgermeister Frank Seger haben sechs von sieben Mitgliedern dafür gestimmt, das entsprechende Bauleitplanverfahren sofort zu beenden. Lediglich ein SPD-Mitglied...