Aligse

Knapp sechs Jahre nach den ersten öffentlichen Vorstellungen der Pläne steht jetzt der Baustart für das umstrittene Aldi-Logistikzentrum südwestlich von Aligse unmittelbar bevor. Am Donnerstag ist der Bebauungsplan für das 17 Hektar große Gelände, den der Rat im Juli 2021 mehrheitlich verabschiedet hatte, offiziell rechtskräftig geworden. Geschehen ist das durch eine entsprechende Veröffentlichung im Amtsblatt für die Region und die Landeshauptstadt Hannover.

Damit seien nun alle planungsrechtlichen Grundlagen für den Neubau des Aldi-Logistikzentrums geschaffen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag in einer Presseerklärung mit. „Auf Grund der nunmehr in Kraft getretenen Satzung und der bevorstehenden Baugenehmigung steht es der Firma Aldi frei, ab sofort mit den vorbereitenden Maßnahmen zu beginnen“, heißt es darin.

Als erstes fällt vermutlich eine Baumreihe

Aller Voraussicht nach wird der Discount-Riese nun zunächst damit beginnen, die Baumreihe fällen zu lassen, die sich von Nord nach Süd durch das künftige Baufeld zieht. Auch mit Rodungen im südlichen Bereich ist zu rechnen. Dort wird die Anbindung des Geländes an die Westtangente entstehen, die den Schwerlastverkehr von Aligse fernhalten soll. Aus Gründen des Umwelt- und Artenschutzes muss Aldi die Fällungen und Rodungen bis Ende Februar erledigt haben.

Die ersten Pflöcke sind eingerammt: Einige Stangen, de zur Vermessung dienen, stecken bereits im Acker bei Aligse. Quelle: Achim Gückel

Zuletzt hatte es große Irritationen darum gegeben, ob Aldi möglicherweise bei seinem Projekt einen Frühstart hinlegt. Auf einem Teil des Geländes waren Vermessungspflöcke gesetzt, in einer Baumreihe am östlichen Rand mehrere Bäume beseitigt worden. Letztere hatte aber nicht Aldi fällen lassen, sondern die Stadt Lehrte nach eigenen Angaben selbst. Die fünf Eichen hätten sich auf städtischem Grund befunden und seien aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht bereits im Dezember beseitigt worden, teilt Sprecher Fabian Nolting schriftlich mit. Auch das Unternehmen Aldi selbst hatte sich unlängst gegen die Vorwürfe gewehrt, unrechtmäßig früh mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen zu haben.

Debatten gibt es seit März 2016

Die öffentlichen Debatten um das Logistikzentrum, das Aldi als Ersatz für seinen Standort in Sievershausen errichten will, hatten im März 2016 begonnen. Seit Mitte 2017 kämpfen viele Bürgerinnen und Bürger unter anderem mithilfe des Vereins für Dorferhaltung und Umweltschutz gegen das Projekt. Es zerstöre die Natur und einen wichtigen Bereich der Naherholung, bringe unzulässig viel zusätzlichen Lärm und Verkehr nach Aligse und passe in seinen Ausmaßen nicht an die geplante Stelle, lauten einige der Argumente. Der Aligser Rechtsanwalt Otto Lüders, ein entschiedener Gegner des Projekts, hat eine Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan bereits vorbereitet.

Die Stadt betont nun, dass mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes und der zeitnah folgenden Baugenehmigung für Aldi kein Verlust von Rechtsschutz für die Einwohnerinnen und Einwohner entstehe. „Dritte haben die Möglichkeit, Normenkontrolleilanträge beziehungsweise Normenkontrollanträge gegen den Bebauungsplan und/oder Rechtsbehelfe gegen eine Baugenehmigung einzulegen“, stellt die Verwaltung klar. Solche Klagen ergäben laut Verwaltungsgerichtsordnung aber keine aufschiebende Wirkung für einen Baustart.

Anfechtung der Baugenehmigung ist möglich

Nach einer Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg seien die Nachbarn eines Bauprojekts also ausdrücklich nicht rechtlos gestellt. Ihnen stehe immer noch die Möglichkeit zur Anfechtung einer erteilten Baugenehmigung zur Verfügung.

Diese Auffassung hatte auch der Jurist Christian von Waldthausen kürzlich in einer Sitzung des Lehrter Finanzausschusses vertreten. Er gilt als Experte in Fragen des Bauplanungs- und Genehmigungsrechts. Die Stadt hatte ihn damit beauftragt, das Aldi-Planverfahren zu begleiten, um dabei keine Fehler zu machen.

Bürgermeister: „Wir stellen uns den Klagen“

Auch Bürgermeister Frank Prüße hatte im Ausschuss betont, dass der Rechtsschutz der Bürger nicht eingeschränkt sei. „Wir erwarten nun die Überprüfungsklagen und werden uns diesen stellen“, sagte er. Durch den Erlass des Bebauungsplans sei aber zumindest „das Schicksal der Baumreihe besiegelt“. Denn das gesamte Grundstück gelte nun rechtlich als Gewerbegebiet.

Lüders hatte erst vor wenigen Tagen in einem Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt, der Stadt vorgeworfen, sie beachsichtige „in einer sicherlich einmaligen Aktion“ und im Zusammenwirken mit Aldi „die Rechte derjenigen einzuschränken, welche sich gegen den Bebauungsplan wenden“. Die Stadt habe die Veröffentlichung des Bebauungsplanes zudem so lange zurückgehalten, bis der Baugenehmigungsantrag von Aldi vollständig sei und die Baugenehmigung erteilt werden könne. Nun aber können Aldi zulasten der Umwelt Fakten schaffen.

Drohungen und Vorwürfe aus Aligse

Er habe sich nun wegen dieses „bewussten und gewollten Zusammenwirken zwischen dem Antragsteller einer Baugenehmigung und der Baugenehmigungsbehörde“ an die Kommunalaufsicht bei der Region gewandt, schreibt Lüders weiter. Prüße und Lehrtes Baudezernent Christian Bollwein warnte der Aligser zudem vor möglichen persönlichen Folgen. Sollte die Baugenehmigung für Aldi später noch widerrufen werden, könnten beide von Aldi persönlich für bereits entstandenen Schaden an der Natur haftbar gemacht werden, droht Lüders.

Von Achim Gückel