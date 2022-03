Aligse

Zwei bislang unbekannte Räuber haben am Dienstagabend eine 37-jährige Lehrterin am Aligser Bahnhof überfallen und dabei ihre Handtasche gewaltsam an sich gerissen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte schlug einer der Beschuldigten dem Opfer zuerst mit der Faust ins Gesicht und konnte danach die Tasche entwenden. Zuvor hatte sich das Opfer dagegen gewehrt.

Die Täter hatten sich laut Polizei vor der Tat an den Fahrradständern vor dem Bahnsteig aufgehalten. Gegen 20.50 Uhr näherten sie sich der 37-Jährigen am Bahngleis. Nach der Tat seien sie mit dem Fahrrad geflohen.

Angreifer in Aligse schwarz gekleidet, Begleiter trug rote Turnschuhe

Der Angreifer spricht nach Polizeiangaben Hochdeutsch, ist circa 1,90 Meter groß, 45 bis 50 Jahre alt und sehr schlank. Während des Angriffs sei er komplett schwarz gekleidet gewesen und habe eine Mütze, eine Kapuze und eine FFP2-Maske getragen.

Die Statur seines Begleiters beschreibt die Polizei als normal. Er habe neben einer schwarzen Mütze und einer schwarzen FFP2-Maske ein helles Paar Jeans sowie auffällige rote Turnschuhe getragen und sei mit einem Damenrad gefahren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon (05132) 8270.

Erst Anfang Februar war ein 40-jähriger Litauer unweit der Autobahnabfahrt bei Sievershausen mutmaßlich von drei Männern überfallen worden, die ihm Geldbörse samt persönlicher Dokumente sowie eine geringe Menge Geld gestohlen haben sollen. Der Mann war jedoch hochgradig alkoholisiert und konnte nicht genau sagen, wo genau und zu welcher Uhrzeit sich der Vorfall abgespielt hatte.

Von Konstantin Klenke