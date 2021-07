Aligse

Bummeln, schnacken, feilschen: Ganz Aligse hat sich am Sonntag in einen weitläufigen Dorfflohmarkt verwandelt. An 75 Ständen verkauften die Einwohner alles, was sich schon länger im Keller oder auf dem Dachboden angesammelt hatte, zum Wegwerfen aber zu schade ist. Wer von außen kam, musste oft lange nach einem Parkplatz suchen – denn der Andrang war enorm. Die Besucher bummelten scharenweise durch den Ort, mitunter kamen sie sogar aus Göttingen, Peine, Hildesheim und Braunschweig.

„Mit so viel Resonanz hatten wir nicht gerechnet, unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen“, sagte Carsten Borsum, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaften Aligse-Kolshorn-Röddensen, der die Veranstaltung ins Leben gerufen hatte. Gehofft hatte Borsum auf 40 Anmeldungen. Dass es nun fast doppelt so viele waren, freute ihn umso mehr.

Lesen Sie auch: Gute Gelegenheit zum Stöbern: Dorfflohmarkt Bolzum lockt viele Gäste an

Auch 2022 soll es einen Dorfflohmarkt geben

Das Ziel, nach der langen Zeit der Corona-Einschränkungen endlich wieder ein Gemeinschaftserlebnis zu schaffen und Menschen in Kontakt zu bringen, habe der Verein auf jeden Fall erreicht. Einer Neuauflage stehe daher nichts mehr im Wege. „Wir können uns sogar vorstellen, den Dorfflohmarkt im nächsten Jahr noch zu erweitern und für private Anbietern zu öffnen, die nicht aus Aligse sind“, meinte Borsum. Denkbar sei, dass diese ihre Stände zentral auf dem Platz Unter den Eichen aufbauen.

Stefan (von links) und Silvia Ramünke verkaufen Simona Loredana und Uwe Borszc Chiritoiu ein Dekohäuschen im Karton. Quelle: Katja Eggers

Dort gab es in diesem Jahr eine große Übersichtstafel mit allen teilnehmenden Ständen. Stefan Ramünke und seine Frau hatten ihren Tapeziertisch vor dem Haus an der Peiner Heerstraße aufgebaut und dort unter anderem Kleidung, Spielzeug, Porzellan und Osterdeko platziert. Die ersten gewerblichen Interessenten seien schon um 9 Uhr morgens vorgefahren und hätten nach Gold, Silber und Schmuck gefragt. „Aber damit konnte ich nicht dienen – das Erste, was ich verkauft habe, war stattdessen ein Bewässerungsschlauch, der ewig bei uns im Schuppen rumlag“, berichtete Ramünke.

„Das Schönste ist, dass sich alle mal wiedersehen“

Simona Loredana Chiritoiu und Uwe Borszc aus Hildesheim erstanden bei ihm indes ein Dekohäuschen. Der Aligser Dorfflohmarkt gefiel beiden gut. „Auf größeren Flohmärkten ist vieles oft schon so abgegriffen“, meinte Borszc.

Auch Kevin Bruckbräu war zufrieden. „Ich habe schon jede Menge Kindersocken, ein Kleid und eine Drohne verkauft“, sagte er. Mit seiner Frau Rebekka bot der Aligser am Stand vor dem Haus unter anderem Kinderkleidung von Töchterchen Melea, Schuhe, Geschirr und Schminkutensilien an. „Ich mache Hochzeitsstyling, da habe ich ein paar Sachen übrig“, sagte Rebekka Bruckbräu.

Manja Linche bietet an ihrem Stand selbst gehäkelte Taschen an. Quelle: Katja Eggers

Manja Lincke präsentierte indes ihre selbst gehäkelten Taschen. Der Umsatz spiele beim Dorfflohmarkt jedoch eine eher untergeordnete Rolle. „Das Schönste ist doch, dass sich alle mal wiedersehen und man miteinander ins Gespräch kommt“, sagte Lincke.

Von Katja Eggers