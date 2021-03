Leser Dieter Künnecke: „Übertreibungen und Behauptungen“

Bei der Diskussion um das Lager von Aldi in Aligse frage ich mich langsam, wie schlimm es denn noch getrieben werden soll mit Übertreibungen und Behauptungen. Nicht nur das unsägliche Gerede vom „pandemischen Ermächtigungsgesetz“ nervt – auch wenn sich der Ortsbürgermeister dafür dann noch entschuldigt hat. Nein, ich verstehe auch nicht, warum die in Frage kommende Fläche jetzt zum Naherholungsgebiet hochstilisiert wird? Geht's noch? Zwischen Autobahn und Gewerbegebiet? Ich kann meinen Kopf gar nicht mehr so sehr schütteln, wie ich eigentlich möchte. Dieter Künnecke, Lehrte

Leser Hans-Georg Winkelmann: „Informationen der Stadt sind ungenügend“

Die Auskunft und Informationen über die Sachlage Aldi durch die Stadtverwaltung war bisher eine Salamitaktik und ist bis heute noch ungenügend, da viele Fragen unbeantwortet blieben: Wer rüstet nach und bezahlt, wenn die A 2/Aldi über 70 Dezibel Lärm verursachen? Wie viele Kraftfahrzeuge bewegt Aldi und wie viele fahren durch die Dörfer Aligse, Röddensen und Steinwedel? Warum lässt Lehrte keine zugesagte, offene Bürgerversammlung zu und klammert die nicht elektronisch verkabelten Bürger aus? Bürgerfreundlich?

Östlich touchiert die Bahn Aligse, südlich die A 2 und mitten durchs Dorf die B 443. Zurzeit ist es in der Luft bemerkenswert ruhig. Aus Sorge um die Norddörfer, so ist der nicht glückliche Vergleich zu verstehen, den unser Ortsbürgermeister Seger zitierte.

Übrigens ist unser, immer zum Dialog bereite Bürgermeister Frank Prüße der Ansicht, dass die Örtlichkeit für die Aldi-Ansiedlung schlicht falsch ist. Vielleicht spricht er mal ein Machtwort mit den Personen, die ihm einen Fuß stellen wollen. Hans-Georg Winkelmann, Lehrte-Aligse

Leser Dieter Künnecke: „Wie können die Grünen dem Bau zustimmen?“

Ich habe im Anzeiger gelesen, dass auch die Grünen dem Bau des Aldi-Logistikzentrums zugestimmt haben. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie kann eine Partei, die sich für die Umwelt einsetzt, für die Zerstörung von Natur stimmen?Dieter Künnecke, Lehrte

Protest am Gartenzaun: Viele Aligser wollen kein Logistikzentrum vor ihrem Dorf. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Leserin Rita Richter: Unglaubwürdig und mit großer Eile

Die Aussage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jürgen Licht am 17. Februar im Rat macht deutlich, dass der Vorgang vor der Wahl in trockenen Tüchern sein muss. Daher die große Eile, den Vorgang zu beschleunigen. Sein Angebot, eine Online-Einwohnerversammlung anzubieten, ist mehr als eine Zumutung. Wer hat eine entsprechende Ausstattung an seinem Rechner? Auch so kann man den Bürgern einen Maulkorb umhängen.

Die Grünen, die nach Umwelt- und Naturschutz schreien, stützen das Vorhaben. Sie sprechen sich gegen ihre sonstigen Forderungen aus. Das macht sie unglaubwürdig!

In einer Ortsratssitzung hat Dr. Bodo Wiechmann erklärt, dass Gewerbesteuern von mehr als 600 000 Euro durch Aldi an die Stadt Lehrte gingen. Ohne den Betrag sei der Betrieb von Kindergärten und Schwimmbad gefährdet. Gezahlt wurden 2018 von Aldi Sievershausen 1000 Euro und 2019 null Euro. Jeder kleine Bäckerladen in Lehrte zahlt mehr Gewerbesteuer.

Denkbar ist, dass der eine oder andere der Befürworter im Lehrter Rat Zweifel an dem Standort des Logistikzentrums hat, aber schwankt, wie er sein Gesicht bei einem Nein wahren kann. Hier sei angeführt, dass man einem Menschen, der eine Entscheidung revidiert, die nun aber richtig ist, Hochachtung und Respekt zollt, und immer den Hut ziehen wird.

Ich will nicht, dass meine Enkelkinder fragen, warum habt ihr euch nicht stärker gegen diesen Irrsinn gewehrt und zugelassen, dass wir in Lärm und Abgasen ersticken und das Leben in unserem Ort nicht mehr lebenswert ist. Rita Richter, Aligse

Leserin Veronika Schulte: Sachlichere Diskussion täte gut

Man mag zum Bau eines Logistikzentrums in Aligse stehen, wie man will. Auffällig ist, dass alle Personen, die sich kritisch äußern, als Aligserinnen und Aligser, als Mitglieder des Vereins für Dorferhaltung und Umweltschutz und notorische Querulanten dargestellt werden. Auch wenn es bei der bisherigen Berichterstattung kaum vorstellbar scheint: Kritische Stimmen zu dem Projekt kommen auch aus anderen Teilen der Stadt. Sogar einzelne unorganisierte Bürgerinnen und Bürger bilden sich eine eigene Meinung zu dem Thema. Und kommen aus sachlichen Erwägungen zu dem Schluss, dass das Projekt schlecht für Lehrte ist. Ohne sich für irgendwelche persönlichen Animositäten oder Lager zu interessieren.

Eine sachliche Auseinandersetzung mit Gegenargumenten täte dem Diskurs gut, um ein vollständiges Bild des Projektes zu zeichnen. Die gigantische Flächenversiegelung betrifft eben nicht nur Aligse. Der Regen, der auf der Fläche nicht versickern kann, fehlt uns allen. Der zusätzliche Lärm durch eine Ausweitung der Logistik betrifft die gesamte Stadt. Bei Stau auf der Autobahn fahren die Lastwagen durch die Kernstadt und durch Hämelerwald. Über diesen zusätzlichen Lärm und Verkehr wird heute entschieden.

Andere Belastungen stehen schon fest: der Mega-Hub, eine neue Logistikansiedlung in Sehnde-Ost und der absehbare Ausbau der Bahntrasse zwischen Celle und Lehrte. Auf diese haben wir keinen Einfluss. Und wie laut sie sind, wissen wir noch gar nicht. Wenn der Aldi-Bau mit allen seinen Auswirkungen steht, ist die Chance für eine nachhaltige, mittelständische Wirtschaftsentwicklung mit zusätzlichen Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen im wahrsten Sinne des Wortes verbaut.

Was also ist der Vorteil eines weiteren Logistikbaus für Lehrte? Welche Vision haben Ratspolitikerinnen und Ratspolitiker für ein Lehrte in 20 Jahren? Eine Logistik-Wüste? Veronika Schulte, Lehrte

