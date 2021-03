Aligse

Aldi Nord schaltet sich jetzt offensiv in die kontroverse Debatte um sein geplantes Logistikzentrum zwischen Aligse und der Autobahn 2 ein. In der öffentlichen Berichterstattung zu dem Projekt werde das Prinzip sachlich korrekter, ausgewogener und neutraler Darstellung verlassen, heißt es in einer Mitteilung. Das sei bedauerlich, weil nun die Entscheidungen zu dem Vorhaben anstünden. Und dieses sei für die gesamte Stadt Lehrte von Bedeutung sind und betreffe nicht nur Aligse, argumentiert Aldi Nord.

Das Unternehmen wehrt sich insbesondere gegen die von den Gegnern des Logistikzentrums vorgebrachte Kritik zu den Themen Gewerbesteuer, Verkehr, Lärm und Umwelt. Aldi sei seit rund 50 Jahren ein verlässlicher Zahler von Steuern. Lediglich 2018 und 2019 habe man wegen Zukunftsinvestitionen keine Gewerbesteuer gezahlt. „Für 2020 tun wir das bereits wieder“, schreibt Sprecher Axel vom Schemm. „Unseren Beitrag als Wirtschaftsfaktor für die ganze Region auf Gewerbesteuern zu reduzieren, greift zu kurz. Wir stehen seit fünf Jahrzehnten für Kontinuität, sind ein gesundes Unternehmen mit mehr als 1300 Mitarbeitern, bezahlen übertariflich.“ Für viele lokale und regionale Firmen sei Aldi zudem ein wichtiger Auftraggeber.

Aldi: Lastverkehr verursacht keine Probleme

Der Lastverkehr von Aldi habe schon am bisherigen Standort in Sievershausen keine Probleme verursacht, argumentiert Aldi weiter. Die Planung für Aligse sei sogar noch deutlich besser mit Aufstellplätzen für Lastwagen und nur wenigen Fahrten durch Aligse. „Misstrauen und Stauszenarien sind keine stichhaltigen Gegenargumente, sondern Polemik“, wirft vom Schemm den Kritikern vor.

Beim Stichwort Lärm machten es sich die Gegner des Logistikzentrums zu einfach. Deren Interpretationen der Ergebnisse der Messstation an der Kreuzeiche seien „einfach falsch“. Die Messungen erfassten alle Lärmarten und seien nicht geeignet, mit den Richtwerten aus Verwaltungsvorschriften verglichen zu werden.

Aldi würde mit dem Betrieb im Logistikzentrum beim Lärm im Mittel weniger als ein Dezibel nachts und tags erhöhen und damit die gesetzlichen Richtwerte einhalten – ausgenommen Geräuschspitzen. Vom Schemm räumt allerdings ein, dass es in Aligse laut sei. Das sei eine Grundsatzthematik, für die Aldi Nord Verständnis habe. „Die Geräuschkulisse unseres Logistikzentrums, die in Aligse ankommt, ist aber kaum hörbar und meist nur über eine theoretische Berechnung nachzuweisen“, schreibt er.

„Unternehmen nicht gegeneinander ausspielen“

Aldi Nord wehrt sich auch dagegen, dass mit den jüngsten Schlagzeilen über Firmen in Lehrte, die händeringend Gewerbeflächen suchen, „nun auch noch die Unternehmen gegeneinander ausgespielt“ würden. Aldi nehme keinen anderen Firmen aus der Stadt Flächen weg. „Wir haben über fünf Jahre harte Arbeit in dieses Projekt investiert für eine Fläche, die als gewerbliche Fläche ausgewiesen ist.“ Es gäbe in Lehrte zudem weitere Areale, die über den von den Mittelständlern genannten Bedarf sogar hinaus gingen.

Aldi Nord betont auch, dass es die Eingriffe in die Natur, die beim Bau des Logistikzentrums entstehen würden, an anderen Stellen ausgleicht. Diese Maßnahmen umfassten 124.000 Quadratmeter. Der Verlust eines groß gewachsenen Baums werde im Verhältnis eins zu 2,5 ausgeglichen. „Und dass nach unserer Versiegelung nur noch die Hälfte des Regenwassers auf dem Gelände versickern kann, ist ebenfalls falsch“, betont vom Schemm. Es werde sogar mehr Niederschlag dem Grundwasser zugeführt, da das Niederschlagswasser in Mulden gesammelt werde und nicht abfließen könne. Der Niederschlag auf 37 Prozent der Gesamtfläche werde zurückgehalten und gedrosselt an einen Graben abgegeben.

Von Achim Gückel