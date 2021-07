Lehrte

Sie hätten sich die Entscheidung zum Aldi-Logistikzentrum nicht leicht gemacht, haben die Kommunalpolitiker unisono versichert. Das kann man ihnen glauben. Lange haben sie mit dem Thema gerungen und die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Dass sie dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, ist nicht verwunderlich. Schließlich gab es für beide Positionen gute Argumente. Doch jetzt ist eine Entscheidung gefallen, und zwar mit klarer Mehrheit.

Umso bedauerlicher ist es, dass Teile der unterlegenen Seite dieses demokratisch zustande gekommene Ergebnis nicht akzeptieren und vor Gericht ziehen wollen. Was in der Bundespolitik immer üblicher wird, hält nun offenbar auch auf kommunaler Ebene Einzug: Eigentlich politisch zu treffende Entscheidungen werden den Gerichten übertragen. Das kann für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht gut sein. Wer mag noch wählen gehen, wenn die Mandatsträger ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen dürfen? Wer will noch viele Stunden in ehrenamtliche politische Arbeit investieren, wenn am Ende Juristen das letzte Wort haben? Wahre Demokraten können Niederlagen aushalten.

Von Thomas Böger