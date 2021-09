Aligse

Wenn sie schon nicht mehr auf einer SPD-Liste kandidieren kann, dann macht sie das eben auf eigene Faust: Die Aligserin Gaby Hesse tritt bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, erneut für den Ortsrat Aligse-Kolshorn-Röddensen an. Auf dem Wahlzettel steht sie als parteiunabhängige Einzelbewerberin. Sie wolle ihre Arbeit fortsetzen und fühle sich dank ihrer Parteifreiheit „allen Bürgern gleichermaßen verpflichtet“, sagt Hesse.

Im Jahr 2016 war die Aligserin noch dank ihrer Positionierung auf der Liste der SPD in den Ortsrat gezogen. Mitglied der Partei war sie nicht. Jetzt sind die Vorzeichen anders. Denn die SPD tritt in diesem Jahr gar nicht mehr für die Wahl des Ortsrats der drei Nachbardörfer an.

Die jahrelange Diskussion um das Aldi-Logistikzentrum sowie persönliche Anfeindungen gegen die Sozialdemokraten im Dorf hätten Spuren hinterlassen, hatte Lehrtes Parteichef Bodo Wiechmann, selbst ein Aligser, unlängst gesagt. An den Anfeindungen werde sich vermutlich vorerst nichts ändern. Es habe sich daher niemand gefunden, der für die SPD in den Ortsrat einziehen wolle. Und man wolle daher keinem Genossen und keiner Genossin solchen Druck zumuten, hieß es. Mit Blick auf Hesse hatte Wiechmann gesagt, die SPD habe einen Beschluss gefasst, Nichtmitglieder nicht mehr aufzustellen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SPD stimmt im Rat für das Logistikzentrum

Die SPD hatte im Rat der Stadt geschlossen für die Ansiedlung des Logistikzentrums bei Aligse gestimmt. Im Dorf gibt es eine breite Front gegen das Vorhaben. Auch Hesse hatte sich im Ortsrat und anderen politischen Gremien stets gegen die Aldi-Ansiedlung ausgesprochen – und damit nicht auf der Linie der Partei gelegen, mit deren Ticket sie 2016 in den Ortsrat gewählt worden war.

Lesen Sie mehr: Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Lehrte wissen

„Die vergangene Amtszeit hat mir viel Erfahrungen mit Parteiarbeit gebracht, die allerdings nicht nur positiv waren“, schreibt Hesse nun in einer Mitteilung. Mit der SPD lehnt sie eine weitere Zusammenarbeit ab, aber auch ein Wechsel zu CDU sei „nicht mehr weiter geplant“. Sie habe bisher mit allen Personen im Ortsrat ein freundliches Miteinander erlebt und hoffe, dass sich daran im neu gewählten Dorfparlament nichts ändern werde. „Mein Fokus liegt darauf, dass die Dörfer auch Dörfer bleiben können, die Gemeinschaft zu fördern und eine positive und nachhaltige Politik zu bieten“, meint Hesse. Die Vergangenheit habe gezeigt, „dass sich einiges verändern muss und der Bürger mehr Mitbestimmung haben sollte“.

Von Achim Gückel