Ursprünglich war sie für November geplant. Und eigentlich hätte sie mit vielen Menschen in der Aligser Sporthalle stattfinden sollen. Doch wegen Corona wurde sie verschoben, und die Pandemie lässt solch eine Veranstaltung auch jetzt noch nicht zu. Nun steht fest, wann es als Ersatz die erste Onlinebürgerversammlung der Stadt Lehrte geben soll. Am Donnerstag, 25. März, wollen Planer und Mitarbeiter der Stadtverwaltung online den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das umstrittene geplante Aldi-Logistikzentrum bei Aligse vorstellen. Die Einwahl in die Videokonferenz funktioniert über die Internetseite der Stadt.

Die Onlinebürgerversammlung ist nicht unumstritten. Kritiker sagen, insbesondere Ältere, denen die notwendige Technik und das Knowhow fehlten, würden auf diese Weise von einer Teilnahme am Infoabend ausgeschlossen. Die Stadt hat die Hürden für die Teilnahme daher niedrig gelegt. „Wir versuchen, alles gängig zu machen“, verspricht Fabian Nolting, Sprecher im Rathaus. Das Unternehmen Aldi Nord hatte kurz vor Weihnachten auf eine digitale Einwohnerversammlung gedrängt, um im Planverfahren weiterzukommen.

So eng gedrängt geht es wegen Corona nicht. Das Schützenhaus in Aligse war im Sommer 2017 rappelvoll, als die Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung des Logistikzentrums eingeladen hatte. Rund 200 Menschen kamen. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Wer an der Einwohnerversammlung teilnehmen wolle, die am 25. März um 19 Uhr beginnt, werde alle Details dazu rechtzeitig auf der Homepage der Stadt Lehrte unter www.lehrte.de finden, sagt Nolting. Dort werde man auch die Anmeldedaten veröffentlichen. Eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme ist nicht nötig. Auch alle anderen öffentlichen politischen Onlinesitzungen städtischer Gremien können mittlerweile über die städtische Homepage ohne Anmeldung besucht werden. Das für die Konferenz verwendete System heißt Webex.

Aber es gibt auch eine Alternative. „Wer nicht über die notwendige technische Ausstattung verfügt, kann die Übertragung per Großbildleinwand im Kurt-Hirschfeld-Forum live verfolgen“, sagt Nolting. In diesem Fall sei jedoch eine Anmeldung erforderlich. Denn das Kurt-Hirschfeld-Forum hat wegen der strengen Hygiene- und Abstandsregeln nur begrenzt Platz. Anmeldungen für den Besuch im Forum sind bis zum 25. März, 10 Uhr, unter Telefon (0 51 32) 5 05 11 00 oder alternativ per E-Mail an die Adresse sitzungsdienst@lehrte.de möglich.

Auslegungsfrist der Pläne beginnt am 8. März

Der Rat der Stadt Lehrte hatte im Februar bereits mehrheitlich für die Fortführung des Planverfahrens zum Aldi-Logistikzentrum gestimmt. Die öffentliche Auslegung der Unterlagen beginnt am 8. März und dauert bis Mitte April. Dann können Bürgerinnen und Bürger ihre Anregungen und Bedenken zu dem Vorhaben offiziell äußern.

Von Achim Gückel