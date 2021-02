Lehrte/Aligse

Die Planungen für das umstrittene Logistikzentrum, welches das Unternehmen Aldi Nord bei Aligse errichten will, sind am Mittwochabend einen entscheidenden Schritt voran gekommen. Der Rat der Stadt stimmte mehrheitlich dafür, das Verfahren auf einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan umzustellen sowie die Pläne erneut öffentlich auszulegen. Die politischen Fronten in der Debatte scheinen damit fester zementiert denn je.

Die etwa einstündige Debatte in der Onlinesitzung des Stadtparlaments war von vielen Wortmeldungen Aligser Bürger geprägt, die erneut große Bedenken gegen das Millionenprojekt vor den Toren ihres Dorfes äußerten. Imbke Meyer-Frerichs, eine der Sprecherinnen des Aligser Vereins für Dorferhaltung um Umweltschutz, betonte, dass das Logistikzentrum mehr Lärm ins Dorf bringen werde. Dabei leide Aligse schon jetzt nachweislich unter zu viel Lärm. „Das ist der falsche Standort für das Logistikzentrum“, sagte sie und appellierte eindringlich an die Ratspolitiker, „für die Gesundheit der Bürger“ einzutreten.

CDU: Bau des Logistikzentrums ist ein Fehler

CDU-Ratsherr Martin Schiweck, der auch im Aligser Ortsrat sitzt und dort stellvertretender Ortsbürgermeister ist, skizzierte indes, warum weite Teile der christdemokratischen Fraktion gegen die Umsiedlung des Logistikzentrums von Sievershausen in eine in der ersten Ausbaustufe 45.000 Quadratmeter große Halle bei Aligse ist. Schon 2015 habe sich Lehrte in seinem Integrierten Stadtentwicklungskonzept gegen die Ansiedlung weiterer Logistiker im Stadtgebiet ausgesprochen. Was Aldi vorhabe, sei keine Umsiedlung, sondern in der beabsichtigten Dimension als Neuansiedlung zu werten. Es würden 12,5 Hektar Fläche hergegeben, davon in der Endausbaustufe 69.500 Quadratmeter bebaut. Das zerstöre Biotopstrukturen, der Bau des Logistikzentrum bei Aligse sei mithin ein Fehler.

SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht betonte indes, man wolle das Verfahren für das Logistikzentrum nach mittlerweile fünf Jahren Laufzeit endlich zu einem Ende bringen und dazu auch noch eine Online-Einwohnerversammlung für die Aligser anbieten. Doch bis zum Juli müsse der endgültige Satzungsbeschluss für das Mammutprojekt fallen. Die Sozialdemokraten hatten bisher mit den Aspekten der Arbeitsplätze sowie der Steuereinnahmen für die Stadt argumentiert.

Grüne: Thema nicht in den Wahlkampf schleppen

Grünen-Fraktionsvorsitzender Ronald Schütz stützte die Marschroute des großen Koalitionspartners. Es sei nur fair, das Verfahren nun zügig zu einem Ende zu bringen und es nicht als Hängepartie in den Kommunalwahlkampf im Sommer mitzuschleppen.

Bei der Abstimmung votierten 21 Ratsleute für den Fortgang des Planverfahrens, 15 dagegen. Drei Mandatsträger enthielten sich, darunter Hans-Jürgen Dankert (Die Linke) sowie Christdemokrat Wilhelm Busch, der auch Vorsitzender des Bauausschusses ist. Die Planungen für das Logistikzentrum werden in den kommenden Wochen öffentlich ausgelegt. Dann haben Bürger die Möglichkeit, dagegen offiziell Bedenken zu äußern und Einwendungen zu erheben.

Von Achim Gückel