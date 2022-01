Aligse

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat es am Dienstagmorgen in Lehrte einen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei gegeben. Nach Informationen dieser Zeitung hatten sich die Spezialkräfte gegen 6 Uhr morgens in der Peiner Heerstraße in Aligse postiert, um eine Wohnungsdurchsuchung zu unterstützen. Angefordert hatte das SEK das Polizeikommissariat Lehrte. Bei dem Wohnungsinhaber handelt es sich nach Angaben der Zweigstelle Celle der Staatsanwaltschaft Lüneburg um einen Tatverdächtigen, gegen den wegen einer Körperverletzung in einer Shisha-Bar in Celle im Mai 2020 ermittelt wird.

Bei dem Vorfall damals waren nach Angaben von Stefanie Vogler, Staatsanwältin und Pressesprecherin der Zweigstelle Celle, zwischen zehn und 15 Personen nachts gegen 1.30 Uhr in die Shisha-Bar gegangen; sie sollen bei einer Auseinandersetzung mehrere der Gäste verletzt haben. Wie die Cellesche Zeitung damals berichtete, habe ein Schlägertrupp die Bar regelrecht verwüstet, auf Mitarbeiter eingeprügelt und dabei drei Angestellte im Alter zwischen 23 und 31 Jahren schwer verletzt. Auslöser war offenbar ein Besucher, der sich in der Shisha-Bar ungerecht behandelt fühlte und seine Kumpels zur Verstärkung gerufen hatte. Die Polizei hatte anschließend von „persönlichen Streitigkeiten“ gesprochen.

Lehrter bereits der vierte Verdächtige

Drei Tatverdächtige seien inzwischen ermittelt worden, doch sei die Polizei noch dabei, weitere zu identifizieren, erläutert Vogler. Der Mann aus Lehrte, dessen Wohnung heute durchsucht wurde, sei bereits der vierte Verdächtige. Der 31-Jährige wurde nach der Durchsuchung jedoch nicht festgenommen und kam auch nicht in Haft. Weitere Angaben zu dem Verdächtigen, etwa Alter und Herkunft, wollte die Staatsanwältin nicht mitteilen.

Für die Lehrter Polizei scheint der Mann kein Unbekannter zu sein – und er wird offenbar als gefährlich eingestuft, weshalb vermutlich die Spezialkräfte angefordert wurden. Auch das SEK hatte offenbar schon Information über den Verdächtigen. Weitere Details will die Staatsanwaltschaft ebenfalls noch zurückhalten.

Den letzten dramatischen SEK-Einsatz gab es vor gut dreieinhalb Jahren. Dabei hatte ein Spezialkommando drei Wohnungen nach Waffen durchsucht und dabei einen Hund erschossen, der sich den Beamten in den Weg gestellt hatte. Vor sechs Jahren stürmte ein Kommando ein Haus an der Iltener Straße, nachdem ein 51-Jähriger abends vor seinem Grundstück Passanten bedroht und Schüsse aus einer Waffe abgegeben hatte. Als die Beamten die Tür zum Haus aufbrechen wollten, feuerte er auch auf sie. Das Projektil hatte die Haustür durchschlagen und die SEK-Männer nur knapp verfehlt.

Von Oliver Kühn