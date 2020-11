Aligse

In ganz normalen Jahren würde jetzt die Zeit der Adventsmärkte beginnen. Mit Glühwein, Weihnachtsmann und Lichterglanz. Im Lehrter Stadtgebiet macht dabei stets am ersten Adventswochenende traditionell der lauschige und stimmungsvolle Markt in Aligses Dorfmitte den Auftakt. Doch wegen Corona wird auch dort nichts aus dem gemütlichen Plausch beim Glühwein. Aber immerhin hat es mit dem Lichterglanz in Aligse geklappt.

Vorsitzender Carsten Borsum ist mit seinem Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft, welcher den dreitägigen Weihnachtsmarkt normalerweise organisiert, auch in diesem Jahr nicht untätig gewesen. Fleißige Helfer haben auf dem Dorfplatz Unter den Eichen einen Weihnachtsbaum aufgestellt.

Ein Lichterbaum für Frieden und Hoffnung

Und das war gar nicht so einfach. Borsum sagt, die Aktion habe man „unter gewissenhafter Beachtung und Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen mit vereinter Muskelkraft“ hinbekommen. Nun aber stehe der üppig illuminierte Baum „für Frieden, Hoffnung und Beständigkeit in diesen bewegten Zeiten“ – und sozusagen Corona zum Trotze.

Umso mehr gelte die Hoffnung auf Harmonie, weil die politischen Debatten um die Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums bei Aligse die Dorfgemeinschaft auf eine harte Probe stelle, meint Borsum. „Einer solchen Zerreißprobe entgegenzuwirken ist auch unsere satzungsgemäße Aufgabe, und das wird und durch den Wegfall des Weihnachtsmarktes zusätzlich erschwert.“

Von Achim Gückel