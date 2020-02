Im Leuchtturm an der Nordsee, in einer Jahrhunderte alten Burg, im Saal eines Schlosses, in einer Wassermühle oder einem historischen Backhaus: Eheschließungen an außergewöhnlichen Orten sind seit Jahren im Trend und auch vielerorts möglich, und die schönsten Locations haben oft überregionale Anziehungskraft. Städte und Gemeinden müssen dafür allerdings Genehmigungen erteilen, eine Widmung aussprechen und die Standesbeamten abstellen.

In Sehnde zum Beispiel sind standesamtliche Trauungen schon seit einigen Jahren in einem Raum am Regionalmuseum im Gutshof Rethmar möglich – mit wachsender Beliebtheit und gastronomischem Betrieb nebenan. Außerdem sind Trauungen in einer historischen Tram im Straßenbahnmuseum bei Wehmingen möglich. Im Burgdorfer Stadtgebiet gibt es das Otzer, von einer dortigen Arbeitsgemeinschaft aus Vereinen und Verbänden betriebene Fachwerkensemble. In dessen Speicher kann geheiratet werden. In der Gemeinde Uetze sind Trauungen im romantischen Fachwerkambiente des Festwerks Dedenhausen und im denkmalgeschützten Gebäude der Kötjemühle möglich. Isernhagen hat ein Trauzimmer in der Buhrschen Stiftung, in Barsinghausen kann man sich unter anderem im Rittergut Holle das Jawort geben, in Garbsen in einer Windmühle und in Neustadt im Schloss Landestrost.