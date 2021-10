Sievershausen

Dieser Vorfall ist ebenso kurios wie gefährlich: Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen am Steuer seines Wagens eingeschlafen, während er vor einem Ampel stand. Der 24-Jährige war hochgradig alkoholisiert. Und nun ist er seinen Führerschein vorerst los.

Die Sache spielte sich gegen 6 Uhr auf der Niedersachsenstraße an der Auffahrt zur Autobahn 2 ab. Dort hatte der junge Mann mit seinem VW Golf offenbar anhalten und vor einer roten Ampel warten müssen. Dann schlummerte er vermutlich wegen seines hohen Alkoholpegels ein. Andere Verkehrsteilnehmer wunderten sich über den stehenden Golf, hupten und riefen, als sie den schlafenden Fahrer registrierten, die Polizei.

Alkoholtest ergibt 1,71 Promille

Erst die Beamten weckten den 24-jährigen durch beherztes Klopfen an die Scheibe. Der Motor des VW lief zu diesem Zeitpunkt noch, das Automatikgetriebe sei noch auf Fahrstellung „ D“ geschaltet gewesen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Lehrter Kommissariat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille für den Golf-Fahrer. Später musste er noch eine Blutprobe abgeben. Der an der Ampel stehende Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Weg geschafft.

Kantstraße: Mercedes kracht auf VW

Bereits am Sonnabend gegen 10.50 Uhr war es an anderer Stelle in Sievershausen zu einem Vorfall mit einem alkoholisierten Autofahrer gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr gegen 10.50 Uhr auf der Kantstraße ein 65-Jähriger mit seinem Mercedes gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Kleinwagen. Der Aufprall war derart heftig, dass der VW auf einen davor stehenden BMW geschoben wurde. An den drei beteiligten Autos entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von insgesamt etwa 6500 Euro. Bei dem Mercedes-Fahrer stellten Polizeibeamten eine Alkoholisierung von 0,6 Promille fest.

Von Achim Gückel