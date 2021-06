Gretenberg/Lehrte

Mit dem Wort „renitent“ ist sein widerborstiges Verhalten noch unzureichend beschrieben: Ein 56-jähriger, stark alkoholisierter Mann aus Algermissen hat am späten Donnerstagabend für denkwürdige Szenen im Lehrter Polizeikommissariat gesorgt – denn er wollte von dort nur in einem Streifenwagen fortgebracht werden. Letztlich wurde ein Rettungswagen für ihn zum Taxi, und sein Tag endete in einem Krankenhaus.

Die Geschichte begann gegen 23 Uhr in Gretenberg. Ein Anwohner hatte an der Straße Im Dorfe bemerkt, wie der 56-Jährige auf einem Gehweg lag, neben sich ein beschädigtes Pedelec. Der Mann war offenbar gestürzt, hatte dabei eine Vielzahl von Schürfwunden erlitten und konnte sich nicht mehr allein helfen. Polizeibeamte unterzogen ihn einem Alkoholtest, der einen Wert von 1,84 Promille anzeigte.

Ein Taxi will der Algermisser nicht

Der Radfahrer wurde per Streifenwagen zum Polizeikommissariat gebracht, wo man ihm wegen des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe abnahm. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 56-Jährigen ein und entließen ihn aus dem Gewahrsam. Dabei boten sie ihm an, ein Taxi zu rufen.

Doch das passte dem Algermisser gar nicht. Er sei in einem Streifenwagen nach Lehrte gebracht worden, also wolle er auch in einem Streifenwagen nach Hause fahren, forderte er standhaft. „Alle Erklärungsversuche, dass das nicht möglich sei, schlugen fehl“, heißt es in der Polizeimitteilung. Schließlich habe man den renitenten 56-Jährigen vor die Tür des Kommissariats getragen und dort auf den Boden gesetzt.

Polizei leitet zwei Verfahren ein

Diesen Moment nutzte der Mann, um sich an den Beamten mit aller Kraft festzuklammern. Nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengungen von vier Polizisten gelang es, seinen Griff zu lösen. Dabei erlitt der Algermisser jedoch eine Verletzung am Ellenbogen – und musste deshalb per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zu dem Verfahren wegen der Trunkenheitsfahrt kommt für den 56-Jährigen nun noch ein weiteres wegen Widerstands gegen Polizeibeamte hinzu.

Von Achim Gückel