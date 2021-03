Arpke

Almuth Müller vom Verein Humanitäre Hilfe Osteuropa sammelt wieder für Bedürftige. Die Arpkerin trägt seit mehr als 30 Jahren gebrauchte Dinge zusammen und lässt sie mit dem Lastwagen nach Weißrussland und Moldawien liefern. In diesem Jahr sind vor allem Handtücher und Bettwäsche für ein Invalidenheim in Tscherömuschki bestimmt. Am Freitag, 23. und 30. April, sowie am 21. und 28. Mai nimmt Müller die Spenden jeweils zwischen 15 und 17 Uhr im Zelt auf dem DIA-Gelände bei Arpke, Zum Hämeler Wald 21, entgegen.

Spender sollen Kartons beschriften

Die Arpkerin bittet darum, die Hilfsgüter möglichst in Bananenkartons abzugeben und zu sortieren. Die Kartons sollten nicht zugeklebt, aber auf der Stirnseite beschriftet werden: Ein „D“ steht für Damenkleidung, ein „H“ für Herrenkleidung, ein „K“ für Kinderkleidung und ein „B“ für Babykleidung. Schuhe werden mit „SCH“, Spielzeug und Schulbedarf mit „SP“ gekennzeichnet. Ein „W/ST“ steht für Wolle und Stoffe, „HW“ für Haushaltswaren.

Fahrräder, Roller, Kinderwagen, Nähmaschinen, Akkuschrauber, Bohrmaschinen und andere elektrische Geräte können ohne Verpackung angeliefert werden. Weil auch der Lastwagen bezahlt werden muss, freut sich Müller zudem über Geldspenden. Bananenkartons gibt es in Supermärkten häufig kostenlos. Fragen beantwortet Müller unter Telefon (0 51 75) 3 19 16 52.

Von Katja Eggers