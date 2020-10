Lehrte

Radikallösung am Westring: Der dortige Wertstoffsammelplatz soll nach dem Willen der Lehrter Umweltpolitiker noch in diesem Jahr umgestaltet und die dortigen Papiercontainer beseitigt werden. Damit will man endlich das Dauerproblem der wilden Müllentsorgung auf der Fläche lösen. Dieses hatte schon seit Jahren für Verärgerung bei Anwohnern gesorgt und den Wertstoffplatz sogar Anfang 2020 als Paradebeispiel von Müllfrevel ins NDR-Fernsehen gebracht.

SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann hatte die Zustände am Westring schon seit Jahren dokumentiert und im Lösungen gekämpft. Nun begründete sie im Umweltausschuss den Vorstoß von Sozialdemokraten, Grünen und Linken, die Papiercontainer ganz zu beseitigen. „Wir haben die Sache rauf und runter beraten, die Lehrter müssen nun spüren, dass sich etwas tut“, sagte sie und erinnerte daran, dass die Abfallwirtschaft der Region Hannover mittlerweile täglich die Wertstoffinsel anfährt, um dort Abfall abzuholen, darunter auch illegal entsorgten Hausmüll, Fahrräder, Elektrogeräte oder Autoreifen.

Vor den Containern liebt bergeweise gewerblicher Abfall

Zustände wie an dieser Wertstoffinsel könne Lehrte nicht dulden, sagte Laube-Hoffmann. Es handele sich schließlich um eine hervorgehobene Stelle im Stadtbild. Bodo Wiechmann ( SPD) betonte, es seien immer wieder Müllfrevler, die für diese Zustände sorgten. Mitunter werde vor den Containern bergeweise gewerblicher Papiermüll abgeladen, etwa Verpackungen. „Der Hotspot ist nicht unter Kontrolle zu kriegen, es gibt keine Alternative zum Rückbau“, sagte er. Ronald Schütz (Grüne) betonte, man habe trotz vieler Diskussionen keinen anderen Lösungsansatz gefunden. Der Brennpunkt müsse beseitigt werden, und zwar noch in diesem Jahr.

Letztlich schlossen sich alle stimmberechtigten Politiker im Ausschuss dieser Meinung an. Das geschah aber nicht ohne Debatte. Martin Schiweck ( CDU) plädierte zunächst dafür, die Beseitigung der Papiercontainer als Versuch zu sehen und „schnell den alten Zustand wieder herstellen“ zu können. Sonst werde das Problem der illegalen Müllentsorgung nur an andere Stellen in der Kernstadt verlagert.

Die im Umweltausschuss nicht stimmberechtigte Anette Sturm-Werner ( FDP) nannte die Vorgehensweise, Papiercontainer zu beseitigen, ohne an anderer Stelle Alternativen zu schaffen, „merkwürdig, unlogisch und kontraproduktiv“. Und Sebastian Frenger (Piraten) bat darum, die Frist für den Abbau noch in diesem Jahr zu streichen

Werden andere Sammelplätze ausgeweitet?

Trotz der Bedenken einigte man sich darauf, die Wertstoffinsel am Westring völlig neu zu gestalten – verkleinert, ohne die Papiercontainer und nur noch mit Glas- und Altkleidercontainern bestückt. Darüber hinaus soll die Stadtverwaltung nun prüfen, ob eine Ausweitung anderer Wertstoffplätze im Lehrter Westen möglich ist, etwa jener am Bullenweg und an der Schwanenburg. Dort lägen die Sammelstellen etwas abseits und ließen sich optisch abschirmen. Schütz brachte zudem einen anderen möglichen Standort für Wertstoffinseln ins Spiel: im Bereich des Schachtwegs.

Von Achim Gückel