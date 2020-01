Ahlten

Die Ortsfeuerwehr Ahlten musste am Neujahrsabend zu einem brennenden Altpapiercontainer ausrücken. Anwohner hatten die Einsatzkräfte gegen 19.40 Uhr alarmiert. Der Container stand in der Straße An der Feuerwehr – direkt neben dem Parkplatz der Ahltener Feuerwehr. Als die Brandbekämpfer eintrafen, stand der Altpapierbehälter bereits voll in Flammen und hatte schon auf einen weiteren Container sowie auf den Zaun des Altpapiersammelplatzes übergegriffen. Einem Trupp unter Atemschutz gelang es schließlich, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Container zu verhindern und den Brand zu löschen. Gegen 20.10 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die Ursache ist bislang unbekannt, Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Ahlten mit 21 Kräften und zwei Fahrzeugen sowie die Polizei.

Von Oliver Kühn