Lehrte

Es ist in dieser Adventszeit recht schwer, sich in Lehrte mit einem typischen Glühweinbecher auf einem Weihnachtsmarkt zuzuprosten. Alle Märkte, sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen, wurden wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr abgesagt. Eine Gelegenheit hat es dann aber doch gegeben, denn am Haus am See hatte Gastronom Dennis Gennermann auf seinem Gelände am Hohnhorstsee zu einem kleinen Weihnachtsmarkt eingeladen. Daher konnten Bernd und Claudia Kinas mit Ralf und Antje Brinkmann auf das bevorstehende Fest anstoßen.

„Wir wollen das hier unterstützen“, sagte Claudia Kinas. An dieser Stelle habe es in den vergangenen Jahren so viele Wechsel gegeben, dass sie froh sei über die mittlerweile vier Jahre, die es das Haus am See gibt. „Außerdem gehen wir gerne auf Weihnachtsmärkte“, ergänzte Bernd Kinas. Der Lehrter Markt an der Matthäuskirche sei sonst immer ihr Anlaufpunkt in der Adventszeit.

Nur zwei von neun Ständen waren aufgebaut

Der Gastgeber selbst konnte seinen Weihnachtsmarkt auf dem Außengelände seines Restaurants aber nicht so genießen wie geplant. „Ich bin ein bisschen enttäuscht“, gab er zu. Der Grund war, dass von den neun angemeldeten Ständen nur zwei tatsächlich aufgebaut werden konnten. „Im Vorfeld hatten nach der Verschärfung der Corona-Regeln schon drei Betreiber abgesagt, weil sie selbst nicht geimpft waren.“ Vier andere seien aber ohne Erklärung ferngeblieben. „Vielleicht muss ich das nächste Mal Standgebühren nehmen, sodass es ein bisschen weh tut, wenn man wegbleibt.“

Standbetreiberin sieht Vorteil in kleinen Märkten

Auch Anja Schade war ein bisschen traurig. Sie hatte einen der beiden Stände mit ihrer in Stempel- und Serviettentechnik entstandenen Dinge bemannt. Allerdings sah sie es auch positiv: „Da habe ich weniger Konkurrenz.“ Die Leute seien sehr interessiert. „So ein kleiner Markt ist eigentlich viel schöner als ein großer, auf dem man sich drängt“, befand die Hannoveranerin.

Von Michael Schütz